Morawiecki: KE odrobiła lekcję i dzisiaj mówi językiem Polski, Czech i Węgier

– Przede wszystkim trzeba zdać sobie sprawę, że jesteśmy przedmiotem ataku hybrydowego, że jesteśmy przedmiotem pewnej prowokacji. Specjalnie zaplanowanej prowokacji, po to, żeby wprowadzić chaos, po to, żeby w Polsce, w Unii Europejskiej, żeby wykorzystać tę trudną sytuację na Bliskim Wschodzie i zniszczyć spokój, który jest w Polsce i w Europie – stwierdził w rozmowie z Polsat News Mateusz Morawiecki.

Premier dodał, że Polska ma dowody na to, że na Białoruś specjalnie ściągani są przez biura turystyczne przedstawiciele różnych narodowości z Bliskiego Wschodu, głównie z Iraku, ale nie tylko, także z Syrii. – Te osoby, które przyleciały z Iraku, stanęły legalnie na terytorium Białorusi. Według prawa międzynarodowego Białoruś jest zobowiązana zapewnić im bezpieczeństwo i zapewnić im wszelkie ich potrzeby, również potrzebę zgłoszenia azylu, jeżeli taka kogokolwiek dotyczy. I w związku z tym jeżeli Białoruś nie radzi sobie z zapewnieniem podstawowych środków do życia, to my jesteśmy gotowi pomóc. Nota dyplomatyczna została posłana na Białoruś. Liczymy na to, że Białoruś odpowie pozytywnie – podkreślił szef rządu.

Morawiecki o stanowisku KE

Mateusz Morawieckiponownie podkreślił, że najważniejsza jest ochrona polskich granic. – Jakby ktoś powiedział mi kilka dni temu, że taki komunikat ze strony KE wyjdzie do Polski, to powiedziałbym: oj, chyba wątpię. Tymczasem sam przeczytałem ten komunikat i dzisiaj widzę bardzo wyraźnie, że KE zrozumiała, odrobiła lekcję i że dzisiaj mówi językiem Polski, Czech, Węgier, bo to my, Grupa Wyszehradzka pokazywaliśmy ryzyka z tym związane i konieczność obrony własnego terytorium – ocenił premier.

Komisja Europejska deklaruje wsparcie dla Polski

W ostatnich dniach obserwowaliśmy rosnący napływ uchodźców do Polski od strony Białorusi. Komisja Europejska zapewnia o bliskiej współpracy w tej kwestii z władzami naszego kraju. „Ściśle współpracujemy z władzami Polski, aby wspierać je w skutecznym zarządzaniu granicami na granicy zewnętrznej, zgodnie z prawem UE, z pełnym poszanowaniem podstawowych praw człowieka i zapewnieniem skutecznego dostępu do procedury azylowej” - oświadczyła we wtorek 24 sierpnia Komisja Europejska

