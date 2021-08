Przed dawnym warsztatem Lecha Wałęsy odsłonięto tablicę pamiątkową

Przed stoczniowym warsztatem Lecha Wałęsy w Gdańsku odsłonięto pamiątkową tablicę. Ma ona upamiętniać byłe miejsce pracy pierwszego przewodniczącego i współzałożyciela „Solidarności”. Uroczystość była częścią obchodów Święta Wolności w Gdańsku. To kilkudniowe wydarzenie łączące w sobie wiele rocznic - m. in. 41. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych.

Lech Wałęsa w latach 1961–1967 pracował jako elektryk oraz konserwator urządzeń elektrycznych. W 1967 r. zaczął pracę w Stoczni Gdańskiej. W grudniu 1970 r. był jednym z przywódców strajku w swoim zakładzie pracy. Znalazł się w składzie komitetu strajkowego. Brał udział w rozmowach pracowników Stoczni Gdańskiej z I sekretarzem Komitetu Cenralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwardem Gierkiem.

W 1978 r. zaangażował się w działalność Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Był członkiem redakcji „Robotnika Wybrzeża”, współpracował z Komitetem Samoobrony Społecznej „KOR”. W latach 70. był przesłuchiwany i zatrzymywany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. W sierpniu 1980 r. brał udział w organizowaniu zaplanowanego przez Bogdana Borusewicza strajku w Stoczni Gdańskiej.

Kiedy gen. Wojciech Jaruzelski wprowadził w Polsce stan wojenny, nakazano Wałęsie wyjazd do Warszawy. Przewodniczącego zdelegalizowanej NSZZ „S” przewieziono najpierw do ośrodka rządowego w Chylicach, później osadzono w Otwocku Wielkim, a następnie w Arłamowie. Władze chciały wykorzystać Lecha Wałęsę jako szyld nowej „Solidarności” pod kontrolą SB, jednak odmówił on z nimi rozmów. Został zwolniony 14 listopada 1982 r. W 1988 r. Lech Wałęsa brał udział w organizowaniu strajku w Stoczni Gdańskiej, gdzie w latach 1983–1990 formalnie był zatrudniony na stanowisku elektryka. Był współtwórcą porozumień Okrągłego Stołu i współzałożycielem Komitetu Obywatelskiego przy przewodniczącym NSZZ „Solidarność”.

Lech Wałęsa - Nagroda Nobla

Decyzję o przyznaniu Pokojowej Nagrody Nobla Lechowi Wałęsie Komitet Noblowski ogłosił 5 października 1983 r. W uzasadnieniu podkreślono m.in., że „jego działania charakteryzowały się determinacją w dążeniu do rozwiązania problemów jego kraju poprzez negocjacje i współpracę, bez uciekania się do przemocy” . Nagrodę w jego imieniu odebrała żona Danuta wraz z synem Bogdanem. Przemówienie Lecha Wałęsy odczytał Bohdan Cywiński.

Czytaj też:

Lech Wałęsa broni Władysława Frasyniuka. „Zabraniam przepraszać”