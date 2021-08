Spór Bielana z Gowinem nadal trwa. Sprawa wraca do I instancji

Wniosek z informacją o uchwale sądu koleżeńskiego Porozumienia ws. wygaszenia kadencji prezesa Jarosława Gowina wpłynął do Sądu Okręgowego Warszawie w lutym tego roku. Dotychczasowe obowiązki Gowina powierzano w nim przewodniczącemu Konwencji Krajowej, czyli Adamowi Bielanowi. Niemal wszyscy komentatorzy naszej sceny politycznej odczytali to jako próbę przewrotu w tym ugrupowaniu i zastąpieniu niewygodnego polityka bardziej uległym wobec PiS Bielanem.

W połowie marca sąd zwrócił opisany wyżej wniosek, gdyż miał on zostać złożony przez osobę nieuprawnioną. Pod koniec kwietnia Adam Bielan złożył zażalenie na to postanowienie. W sobotę 28 sierpnia poinformował o odebraniu sądowego pisma właśnie w tej sprawie. Przekazał, że wygrał spór z Jarosławem Gowinem, i że na posiedzeniu z 13 sierpnia sąd uchylił zaskarżone zarządzenie. Cała sprawa trafia więc ponownie do I instancji.

