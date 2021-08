Posłowie z sejmowego koła założą partię? Chcą pozyskać wyborców zwiedzionych Kukizem

Członkowie koła Polskie Sprawy wkrótce mogą założyć partię. – Rozważamy taką możliwość. Decyzję podejmiemy w najbliższych dniach. Jesteśmy już po spotkaniach w regionach, podczas których widać było wolę rejestracji partii, więc prawdopodobnie będziemy się ku temu skłaniać – powiedziała w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Agnieszka Ścigaj.

Szefowa koła dodała, że „spotykają się z ogromnym zapotrzebowaniem obywateli”. Podkreśliła, że nie każdy chce głosować na PO i PiS. Polskie Sprawy mają cieszyć się dużym zainteresowanie w regionach, m.in. wśród osób rozczarowanych Pawłem Kukizem. Ścigaj w mediach społecznościowych napisała, że „nikt nie mówił, że będzie łatwo, ale z dużego ognia zostaje szybko dym i popiół, a tlący się żar długo daje ciepło”.

Inny członek koła Paweł Szramka skomentował, że sprawa zakładania partii politycznej jest na etapie rozważań, ale „chyba nie ma innego wyjścia”. – W polityce trzeba mieć partię, by być poważnie traktowanym – stwierdził. Polskie Sprawy mają prowadzić rozmowy programowe z PSL-Koalicją Polską i Porozumieniem Jarosława Gowina.

Jakie mają być założenia nowej partii?

Zbigniew Girzyński zauważył, że z wyborów na wybory zsumowane wyniki PO i PiS się zmniejszają, co ma być dowodem na to, że jest miejsce na inne projekty. Na razie istnieje stowarzyszenie, które ma charakter centroprawicowy. Celem partii miałoby być wprowadzenia „racjonalnego głosu do polskiej debaty publicznej”, wspieranie przedsiębiorczości, rozwój samorządów i zwiększenie udziału obywateli w sprawowaniu władzy.

