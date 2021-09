Ciotka Andrzeja Dudy zostanie radną. Zastąpi skazanego wyrokiem polityka

15 września w dzienniku urzędowym województwa opolskiego pojawiła się informacja komisarza o wygaszeniu mandatu jednego z radnych. Chodzi o Arkadiusza Sz., wobec którego uprawomocnił się wyrok Sądu Rejonowego w Nysie. 13 sierpnia były już radny został prawomocnie skazany na sześć miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata próby.

Opole. Mandat radnego Arkadiusza Sz. wygasł

Sprawa Arkadiusza Sz. sięga początku 2019 r. Ówczesny doradca wojewody Adriana Czubaka został skontrolowany przez nyskich policjantów. Wszystko przez to, że samochód został zaparkowany zbyt blisko przejścia dla pieszych. W trakcie kontroli okazało się, że samorządowiec nie ma ważnego prawa jazdy, które zostało mu odebrane 12 lat wcześniej.

Od tego czasu Arkadiusz Sz. był siedem razy łapany na kierowaniu autem mimo braku dokumentów. W toku postępowania ustalono, że były już radny od 1997 r. był 36 razy zatrzymywany za różne wykroczenia drogowe. Polityk po ujawnieniu sprawy zawiesił swoje członkostwo w Prawie i Sprawiedliwości. Pozostawał jednak w klubie tej partii w radzie miasta.

Krystyna Duda dołączy do klubu PiS

Mandat za Arkadiusza Sz. obejmie Krystyna Duda. To żona Antoniego Dudy, byłego posła i stryja prezydenta Andrzeja Dudy. Krystyna Duda w wyborach samorządowych w 2018 r. startowała z list Prawa i Sprawiedliwości i zdobyła 506 głosów, co stanowiło 4,66 proc. To był piąty wynik na liście PiS i pierwszy, które nie dał mandatu. Radnymi zostali Michał Nowak, Arkadiusz Sz., Marek Kawa oraz Sławomir Batko.

