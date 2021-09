Zmiany w programie „Rodzina 500 plus”. Sejm podjął decyzję

W piątek 17 września posłowie zajmowali się rządowym projektem ustawy o „zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw”. Jedną z korekt, nad którą debatowali parlamentarzyści, było przeniesienie możliwości składania wniosków o przyznanie świadczenia „500 plus” wyłącznie do internetu.

Już wcześniej inną zmianę zapowiadała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. – Planujemy, aby od 1 stycznia przyszłego roku operacjonalizację zadania wypłaty świadczenia „Rodzina 500 plus" przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Koszty obsługi tego programu przez samorządy w roku 2020 wyniosły ponad 326 mln zł. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie otrzymywał za realizację tego programu 0,1 proc., a rocznie mamy zagwarantowanych ok. 40 mld zł na świadczenie „500 plus” – mówiła minister.

Zmiany w programie „Rodzina 500 plus”

Po godz. 19, w bloku głosowań, posłowie zdecydowali o wprowadzeniu zmian do programu potocznie nazywanego 500 plus. „Sejm przyjął zmiany w programie »Rodzina 500 plus«. Obsługą i wypłatą świadczeń zajmie się ZUS, wnioski będą składane wyłącznie w formie elektronicznej” – czytamy na profilu Sejmu na Twitterze.

Jak podkreśliła w swoim niedawnym wystąpieniu w Sejmie minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, dzięki programowi „Rodzina 500 plus” „rodziny stały się zamożniejsze, pojawiły się lepsze perspektywy rozwoju dla dzieci, inwestowania w rodzinę, a przede wszystkim, lepszego wykształcenia”. – Jest to jeden z czynników, który wspiera rodziny w podejmowaniu decyzji o tym, że rodzą się kolejne dzieci. Z programu „Rodzina 500 plus” do tej pory korzysta miesiąc w miesiąc blisko 6,5 mln dzieci. Od początku realizacji tego programu do polskich rodzin jako inwestycję w rodzinę przekazaliśmy ponad 156 mld zł – mówiła minister.

