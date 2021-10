Adam Bielan poszerza swoje wpływy. „Podkradł” kolejnego polityka

Senator Tadeusz Kopeć przechodzi do Partii Republikańskiej Adama Bielana – informują republikanie, podając dalej informację lokalnego serwisu beskidzka24.pl. Senator reprezentuje powiaty cieszyński i żywiecki. W rozmowie z serwisem ze swojego regionu przekazał powody, dla których zdecydował się na roszadę.

– Bezpośrednim powodem mojej decyzji było wyjście partii Porozumienie Jarosława Gowina z koalicji w ramach Zjednoczonej Prawicy. Od samego początku byłem temu przeciwny. W uzgodnieniu ze zdecydowaną większością śląskich struktur, a także z okręgiem nr 27, podjęliśmy decyzję o przystąpieniu do Partii Republikańskiej, której liderem jest Adam Bielan. Partia ta jest naturalnym następcą Porozumienia – powiedział senator Tadeusz Kopeć.

Adam Bielan „podkradł” polityka Marcinowi Ociepie?

Przypomnijmy, że po rozłamie w Zjednoczonej Prawicy, Porozumienie Jarosława Gowina poinformowało, że idzie swoją polityczną drogą. Część polityków została przy Gowinie, inni odeszli do Adama Bielana, a część zrzeszyła się w szeregach stowarzyszenia „OdNowa Rzeczypospolitej Polskiej” Marcina Ociepy.

Jak się jednak okazuje, senator Kopeć uległ czarowi Bielana i zamiast pozostawać u Ociepy, przeszedł do Partii Republikańskiej. Jest to kolejna szabla Bielana w negocjacjach z PiS. W ostatnich dniach kwestia negocjacji była jedną z głośniejszych, gdyż zarówno Bielan, jak i Ociepa walczyli o wpływy podczas planowanej przez PiS rekonstrukcji rządu. Wygląda na to, że przy okazji negocjacji, doszło również do wzajemnego „kąsania” nowych koalicjantów PiS i dawnych partyjnych kolegów.

