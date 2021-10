Spór Jerzego Owsiaka z Michałem Wójcikiem. „Bardzo się cieszę, że się pan na nas powołał”

Wszystko zaczęło się od wypowiedzi wiceszefa Solidarnej Polski ministra Michała Wójcika w trakcie środowego posiedzenia Komisji Finansów Publicznych. Posłowie dyskutowali tam o nieprawidłowościach w Funduszu Sprawiedliwości. Wtedy Wójcik zaczął porównywać kwoty, jakie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przekazuje szpitalom na sprzęt, z pieniędzmi, jakie trafiają na ten cel z Funduszu Sprawiedliwości. Wywołało to oburzenie wśród posłów opozycji.

Owsiak reaguje na słowa Wójcika: To skandaliczne i niedopuszczalne

Wójcikowi na antenie Onetu odpowiedział szef WOŚP Jerzy Owsiak.

– Słyszymy, jak pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości były wydawane na prawo i lewo, momentami bez żadnych konotacji. To jest kompletnie coś innego. U nas jest sto procent odpowiedzialności. Zresztą co roku musimy przedstawić raporty finansowe i to urząd skarbowy nas później rozlicza – mówił szef WOŚP. – Ministerstwo Sprawiedliwości powinno to mieć w jednym, małym palcu i nas uczyć, jak te pieniądze wydawać. Zostały roztrwonione. Dla człowieka, który od 30 lat odpowiada za pieniądze fundacji, jest to skandaliczne i niedopuszczalne – dodał.

Riposta Wójcika: Bolesne wpisanie się w retorykę opozycji

Na słowa Owsiaka ponownie odpowiedział minister Wójcik, tym razem na Twitterze.

„ Pan Jerzy Owsiak krytykuje Fundusz Sprawiedliwości za »trwonienie« pieniędzy. To bolesne wpisanie się w retorykę opozycji. Rozumiem, że sprzęt dla strażaków, kamizelki odblaskowe dla dzieci, pomoc klinice Budzik i sprzęt dla szpitali - to trwonienie ” – kpił. „Pomoc powinna łączyć, nie dzielić ” – dodał polityk Solidarnej Polski.

„Potwierdza pan pożyteczną działalność WOŚP”

Do słów Wójcika Owsiak ponownie odniósł się na konferencji prasowej w piątek 29 października.

– Jeżeli pan chce się dowiedzieć, jak wydajemy pieniądze, to może pan wejść na nasze strony internetowe i tam jest dokładnie powiedziane, jak wydawaliśmy pieniądze rok, dwa lata, czy dziesięć lat temu – mówił szef WOŚP, zwracając się do Wójcika, prosząc o konkretne informacje, gdzie są wydawane pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. – My dokładnie mówimy jakie miasto, jaki szpital, jaka osoba w pomocy indywidualnej otrzyma tę pomoc i dokładnie jaki sprzęt – podkreślił. – Może my się od was czegoś też nauczymy – dodał.

Owsiak ocenił też, że „bardzo się cieszy”, że Wójcik powołał się na WOŚP. – W ten sposób pan potwierdza pożyteczną, dobrą działalność Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, co nie do końca w pana partii jest dostrzegane – ocenił szef WOŚP.

