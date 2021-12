Radosław Sikorski wezwany przez sąd na przesłuchanie. Pozwał go Jarosław Kaczyński

Radosław Sikorski napisał w styczniu tego roku na Twitterze, że „Lech Kaczyński był miernym prezydentem i walnie przyczynił się do katastrofy smoleńskiej. Ma już Wawel i samowolkę budowlaną na placu Piłsudskiego. Dość budowania kultu, do którego nie ma podstaw”, sprzeciwiając się nazywaniem ulic imieniem Lecha Kaczyńskiego.

Sikorski pozwany przez Kaczyńskiego. Prezesa PiS uraziły słowa o jego zmarłym bracie

Sformułowaniem dotyczącym odpowiedzialności Lecha Kaczyńskiego za spowodowanie katastrofy smoleńskiej poczuł się dotknięty prezes PiS Jarosław Kaczyński. W marcu polityk PO otrzymał pismo przed sądowe, w którym został wezwany do przeprosin.

„ Przypisywanie komukolwiek przyczynienia się i odpowiedzialności za katastrofę lotniczą, w której zginęło 96 osób bez jakichkolwiek podstaw faktycznych stanowi pomówienie i naruszenie dóbr osobistych. W tym stanie rzeczy naruszył pan dobra osobiste pana Jarosława Kaczyńskiego jako najbliższej osoby wobec śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego w postaci pamięci i kultu osoby zmarłej ” – można było przeczytać w upublicznionym przez Sikorskiego piśmie.

Prezes PiS żądał wtedy, żeby Sikorski przeprosił i zapłacił 10 tys. zł na rzecz stowarzyszenia na rzecz wspierania hospicjum im. św. Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim

Sikorski nie umieścił przeprosin, odsyłając Kaczyńskiemu pismo, w którym napisał, że „cieszy się, że nareszcie przyznaje Pan, że 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem miała miejsce »katastrofa«, a nie zamach, ale podtrzymuje stanowisko, że śp. Prezydent Lech Kaczyński przyczynił się do jej zaistnienia”.

Sikorski już w marcu zapowiadał, że chętnie przedstawi przed sądem swoje argumenty dowody.

Sikorski wezwany na przesłuchanie. Odbędzie się w trybie zdalnym

I rzeczywiście sprawa trafiła do sądu. W poniedziałek 20 grudnia były szef MSZ przedstawił na Twitterze pismo, które otrzymał z Sądu Okręgowego w Warszawie, w którym jest wezwany na 21 lutego 2022 roku na rozprawę w trybie zdalnym. Ma zostać na niej przesłuchany w charakterze strony powództwa, jakie złożył przeciw niemu Jarosław Kaczyński.

„ Kaczyński nadal nie wykonuje prawomocnego wyroku za 'zdrajcę dyplomatycznego' ale za to ja mam zeznawać jako pozwany za to, że twierdzę, iż prezydent Lech Kaczyński przyczynił się do katastrofy smoleńskiej. Bardzo chętnie ” – napisał na Twitterze, przypominając jednocześnie, że Kaczyński do tej pory nie wykonał postanowień sądu w sprawie, którą przegrał z Sikorskim.

