Petycja Ordo Iuris ws. polskiego aktywisty. Adresatami fundacja Obamy i Ambasada USA

W ubiegłym roku działający na rzecz osób LGBT+ aktywista Bart Staszewski został włączony do programu „Liderzy”, za którym stoi Fundacja Baracka Obamy. „Program identyfikuje wschodzących liderów pracujących w rządzie, w organizacjach pozarządowych i w sektorze prywatnym, angażujących się na rzecz dobra wspólnego. Ma na celu zbudowanie innowacyjnych i etycznych kreatorów zmian w swoich społecznościach, chcących je napędzać jednocześnie rozwijając się i wspierając siebie nawzajem” – możemy przeczytać w opisie tej inicjatywy.

Staszewski został zakwalifikowany do programu ze względu na swoją działalność przy organizacji marszów równości. Podkreślono, iż jego aktywność prowadzi do stworzenia „bezpieczną przestrzeń do działania na rzecz zmian”. Przypomniano jego raport na temat naruszeń praw LGBT+ w Lublinie oraz dokumentację wpływu „stref wolnych od LGBTQ” na Polskę. „Time” włączył go na listę „100 Next”, czyli wschodzących liderów na świecie.

Petycja Ordo Iuris ws. Barta Staszewskiego

Działalność Staszewskiego nie jest po myśli organizacji Ordo Iuris, która zebrała 3733 podpisy pod petycją w jego sprawie. Dokument przesłany został do fundacji byłego prezydenta USA, ale też do amerykańskiej ambasady w Polsce oraz do redakcji magazynu „Time”. Ordo Iuris domaga się, by Amerykanie „podjęli konkretne kroki w stosunku do człowieka, który występuje przeciwko Polsce, Unii Europejskiego i NATO oraz znieważa polskich żołnierzy ofiarnie służących swojej Ojczyźnie”. W tym ostatnim przypadku chodziło o poparcie słów Barbary Kurdej-Szatan i pisaniu o „przebierańcach w mundurach”, pozbawionych honoru i współczucia.

„Staszewski kreuje się na wielkiego obrońcę praw osób o skłonnościach homoseksualnych zwalczającego wszelkie przejawy homofobii. Tymczasem jego aktywność w tej materii jest co najmniej wątpliwa” – pisali autorzy petycji. Pytali, czy w fundacji Obamy nikt nie ma nic przeciwko, by firmował ją „człowiek notorycznie rozsiewający kłamstwa oraz wpisujący się swoimi licznymi wypowiedziami w narrację ułatwiającą niedemokratycznym reżimom prowadzenie hybrydowej agresji na państwa UE i NATO”.

Bart Staszewski wyśmiewa petycję Ordo Iuris

Inicjatywę Ordo Iuris skomentował już sam zainteresowany. „To nie fake. Ordo Iuris złożyło petycję z 3700 podpisami do byłego prezydenta USA Baracka Obamy aby ten mnie powstrzymał i najlepiej wziął z powrotem do USA xD Czy USA skieruje głowice nuklearne na Żoliborz gdzie mieszkam?” – pytał. Zachęcił też do wspierania swojej osoby na Patronite, reklamując się jako „wróg numer 1 Ordo Iuris”.

