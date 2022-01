Robert Bąkiewicz z odezwą do polskiego rządu. Ma „plan” na rozwiązanie wszystkich problemów Polski

Jak pisze w swojej odezwie Robert Bąkiewicz, „świat wkroczył okres przekształceń systemu międzynarodowego, turbulencji, niepewności, chaosu i destabilizacji”. Zdaniem Bąkiewicza, największe dziś zagrożenia to mocarstwowe dążenia Rosji i „działania przekształcające Unię Europejską w superpaństwo, pozbawiające nasze narody suwerenności i wolności”.

Robert Bąkiewicz chce nosić „krużganek oświaty i chrześcijaństwa” na Zachód. Wpadka lidera narodowców przekonuje następnie, że Polska nie jest gotowa na przeciwstawienie się tym zagrożeniom, jednak ma jeszcze szanse nadrobić stracony czas. „Wzrost potęgi militarnej Rosji stwarza realne zagrożenie podporządkowania naszej części Europy rosyjskiej dominacji wojskowej, a w dalszej perspektywie także politycznej i ekonomicznej. Niemcy natomiast, poprzez Unię Europejską, dążą do ugruntowania swojej hegemonii w jej ramach za pośrednictwem instytucji europejskich, pozbawiających unijne państwa prerogatyw suwerenności i sprowadzając je do roli niemieckiego zaplecza gospodarczego i politycznego. Dzieje się to przy jednoczesnym narzucaniu tym państwom ideologicznych wymogów niszczących ich własną tożsamość” – przekonuje.

Robert Bąkiewicz o powrocie obowiązku służby wojskowej

„Dlatego należy w trybie pilnym wprowadzić politykę radykalnego wzmocnienia polskiej armii. Nakłady na zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa powinny być podwojone, ale nie w jakiejś dalszej perspektywie, lecz niezwłocznie” – dodaje Bąkiewicz. Jak wskazuje, budżet Ministerstwa Obrony Narodowej powinien sięgnąć 4 proc. PKB, a do polskiej armii powinien wrócić obowiązek służby wojskowej. „Jednocześnie Polska, w sytuacji zablokowania funduszy KPO, powinna wycofać swoje gwarancje dla spłaty zaciągniętych pożyczek przez Unię, w celu sfinansowania tego programu. Państwo polskie, w sytuacji blokowania należnych nam funduszy, powinno wprowadzić rozwiązania prawne umożliwiające rządowi wstrzymania polskiego finansowania Unii. W obecnej sytuacji istnieje bowiem możliwość uzyskania podobnych kredytów, jakie oferują programy KPO, na rynku walutowym” – radzi Bąkiewicz.

„Natomiast odpowiedzią na ekspansję lewicowych ideologii uderzających zwłaszcza w rodzinę, a forsowanych przez Brukselę, powinno być podjęcie przez polski rząd działań na rzecz powołania międzynarodowej konwencji praw rodziny, grupującej państwa przeciwne destrukcji tradycyjnych wartości oraz wycofanie ratyfikacji konwencji Genderowej” – uważa Bąkiewicz. „Wzywamy rząd do zintensyfikowania prac mających na celu wzmocnienie naszego potencjału obronnego i bardziej zdecydowanej postawy wobec zachowania naszej suwerenności wobec działań Unii Europejskiej oraz podległej jej podmiotów” – kończy odezwę szef Marszu Niepodległości.

