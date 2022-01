Fala komentarzy po rezygnacji członków Rady Medycznej. „Szantaż foliarzy trwa”

Po posiedzeniu Rady Medycznej z udziałem Mateusza Morawieckiego i Adama Niedzielskiego 13 z 17 ekspertów postanowiło zrezygnować z dalszego doradzania ws. pandemii koronawirusa w Polsce. W oficjalnym oświadczeniu podkreślono, że „Rada Medyczna była niejednokrotnie oskarżana o niedostateczny wpływ na poczynania rządu”. Eksperci zwrócili również uwagę na głosy negujące zagrożenie COVID-19. Sprawa wywołała lawinę komentarzy polityków.

Członkowie Rady Medycznej rezygnują. Głos z Solidarnej Polski do Mateusza Morawieckiego

„Najwyższy czas na zmianę strategii i skuteczne działania, które zapewnią szybką pomoc chorym, niezależnie od statusu szczepiennego i od rodzaju choroby” – oceniła Anna Siarkowska z PiS. „Panie Premierze to szansa, by w Radzie znaleźli się naukowcy i medycy, którzy opracują skuteczne leczenie covid!” – zwróciła się do Mateusza Morawieckiego posłanka Maria Kurowska z Solidarnej Polski.

„To dobry pretekst do nowego otwarcia w tej kwestii i porzucenia przez rząd bezsensownego forsowania w Polsce sanitaryzmu, który skompromitował się już brakiem efektywności w innych państwach. Odwagi! Przestańcie płynąć z głównym nurtem!” – skomentował z kolei jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak.

Przeciwnicy rządu grzmią. „Strach pomyśleć kto będzie tworzył nową Radę Medyczną”

Zdecydowana większość polityków po decyzji 13 członków Rady Medycznej uderza w rząd. „Nie ma co panikować, przecież Pani Siarkowska, Pan Janusz Kowalski czy Pani Barbara Nowak, są świetnymi ekspertami ws. epidemii COVID-19” – ironizował europoseł Andrzej Halicki. „Szantaż foliarzy trwa” – dodał w innym wpisie. Krzysztof Śmiszek zaznaczył, że rząd „woli słuchać antyszczepionkowców, denialistów i płaskoziemców”. „Strach pomyśleć kto będzie tworzył nową Radę” – napisał poseł.

Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że walką z koronawirusem zarządzają nie lekarze, tylko sondaże. Magda Biejat z Lewicy zdziwiła się, że „eksperci wytrzymali tak długo”. Mariusz Witczak z KO ocenił, że „idą jeszcze trudniejsze czasy”. „Nową Radę Medyczną przy Premierze powoła się z posłów Konfederacji, ale tylko tych »bezmaseczkowych«” – podsumował były premier Marek Belka.

