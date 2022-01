Zmiany w walce z pandemią koronawirusa. Podsumowanie konferencji Mateusza Morawieckiego i Adama Niedzielskiego

Premier Mateusz Morawiecki wraz z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim poruszyli na konferencji prasowej sprawę pandemii koronawirusa w Polsce. W ramach walki z piątą falą zwiększona zostanie liczba łóżek covidowych w szpitalach. W I etapie do 40 tys., a w drugim do 60 tys. Zmiana obejmie również testowanie na SARS-CoV-2. Do aptek trafią darmowe antygenowe testy, które są opłacane przez NFZ.

Zwiększona zostanie również liczba Zespołów Ratownictwa Medycznego. Obecnie funkcjonuje 68 dodatkowych ZRM, a 95 dodatkowych ZRM i 130 Zespołów Transportu Sanitarnego COVID jest możliwych do uruchomienia. Osoby powyżej 60 roku życia, który uzyskały pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa, będą mogły w ciągu 48 godz. być zbadane, także w domu przez lekarza pierwszego kontaktu.

Koronawirus w Polsce. Mateusz Morawiecki i Adam Niedzielski o dodatkowych rozwiązaniach w walce z piątą falą pandemii

Z 10 do 7 dni skrócony został okres przebywania na kwarantannie. Obejmie on wszystkie osoby, które na kwarantannę zostaną skierowane po 24 stycznia. Morawiecki polecił również administracji publicznej i zalecił administracji samorządowej jak najszybsze przejście na zdalny lub hybrydowy tryb pracy. W podobnym tonie premier zaapelował również do przedsiębiorców. Szef rządu powołał także Radę ds. walki z COVID-19, która zastąpi Radę Medyczną przy premierze.

Morawiecki mówił również, że oprócz zmian chce „utrzymać możliwie wszystkie inne usługi i świadczenia medyczne tak, by nie było sytuacji, w której ze względu na koronawirusa pozostała część służby zdrowia jak onkologia, ortopedia i wszystkie inne, były po prostu w dużym stopniu zakłócone”. – Postaramy się zrobić wszystko, żeby uruchomić dodatkowe mechanizmy, które będą utrzymywały także aktywną, pozostałą część służby zdrowia – podkreślił premier.

