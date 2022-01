Żona Krzysztofa Brejzy i córka Romana Giertycha ofiarami cyberataków. Jest reakcja prokuratury

Prokuratura Regionalna w Warszawie poinformowała Polską Agencję Prasową, że w poniedziałek wszczęto śledztwo ws. podszywania się pod numery telefonów żony senatora Koalicji Obywatelskiej Krzysztofa Brejzy i córki Romana Giertycha.

O podszywaniu się pod numer telefonu Doroty Brejzy i wysyłaniu wiadomości o podłożeniu ładunków wybuchowych poinformował 12 stycznia jej mąż. „Zmasowany cyberatak na naszą rodzinę, prowokacja, użycie wielkich sił, żeby nas zdyskredytować” – skomentował w mediach społecznościowych Krzysztof Brejza.

Żona Krzysztofa Brejzy ofiarą cyberataków

„Za mało jeszcze wiemy, żeby powiedzieć więcej, ale ewidentnie dzisiejsza decyzja Senatu o komisji pegasusowej oraz merytoryczny materiał »Czarno na Białym« w TVN24 rozsierdziły wrogie siły do potężnego ataku. Nie zastraszycie nas” – dodał polityk.

Chwilę później głos zabrała sama zainteresowana. „Ktoś podszywa się pod mój numer i rzekomo z mojego numeru dzwoni z groźbami do różnych instytucji. Potwierdziłam to na Policji. Rozumiem, że to forma zemsty lub informacja dla mnie, że powinnam się bać. Interesujące. Niezłe macie metody, Panowie” – stwierdziła adwokat.

Z telefonu córki Romana Giertycha rozsyłano alarmy bombowe

Dwa dni po tym zdarzeniu o podobnej sprawie poinformował Roman Giertych. „Policja poinformowała mnie, że ktoś, używając numeru telefonu mojej córki, rozsyła alarmy bombowe. Zemsta za ujawnienie afery Pegasusa coraz bardziej prawdopodobnym motywem sprawców” – ocenił mecenas. „Nastały straszne i ponure czasy. Ale nie damy się!” – zaznaczyła Maria Giertych.

