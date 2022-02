Żony Kim Dzong Una nikt nie widział prawie pół roku. Teraz pokazała się publicznie

Północnokoreańskie media państwowe przekazały, że Ri Sol Dzu razem z mężem Kim Dzong Unem zasiadła we wtorek 1 lutego na widowni Teatru Artystycznego Mansudae w Pjongjangu. Para wysłuchała koncertu z okazji Księżycowego Nowego Roku. Na udostępnionym filmie słuchać wiwaty i brawa w chwili, gdy wchodzili do teatru. Pokazano też moment, gdy pozowali do zdjęć.

Ri Sol Dzu pokazała się publicznie z Kim Dzong Unem

Reżimowa agencja KCNA przekazała, że „publiczność doceniła fakt, że ich przywódca „wprowadza na tej ziemi nowy świat i nową erę, w której ideały, szczęście i pragnienie zbudowania potężnego kraju są wszechstronnie przenoszone na rzeczywistość”. Jak relacjonowała KCNA, w czasie koncertu artyści wykonywali pieśni i tańce, które demonstrowały „wielką dumę z dobrych uczynków przeszłości i optymizm w odniesieniu do przyszłości” i „jednomyślność ludu oddanego zawsze zwycięskiej Partii Pracy Korei”. Spotkało się to z brawami publiczności, „zdeterminowanej, by dalej gloryfikować socjalistyczny kraj, którego świat będzie zazdrościł”.

„The Daily Mail” podkreśla, że żona północnokoreańskiego dyktatora niezwykle rzadko pokazuje się publicznie. Ostatnio była widziana 9 września, gdy razem z Kimem odwiedziła Pałac Słońca Kumsusan, gdzie pochowane są ciała ojca i dziadka jej męża – Kim Ir Sena i Kim Dzong Ila. W lutym ubiegłego roku Ri Sol Dzu pojawiła się na koncercie po rocznej publicznej nieobecności, co wywoływało spekulacje o potencjalnej ciąży lub chorobie. Południowokoreańska Narodowa Służba Wywiadowcza przekazała wówczas, że prawdopodobnie ograniczyła aktywności na zewnątrz, by uniknąć zakażenia koronawirusem.

Ri przyciągnęła niegdyś międzynarodową uwagę, bo często towarzyszyła Kimowi w spotkaniach towarzyskich, biznesowych, a nawet wojskowych, co kontrastowało z zachowaniem jego ojca Kim Dzong Ila, który rzadko był widywany z którąkolwiek ze swoich żon.

Korea Północna nasiliła próby rakietowe

„The Daily Mail” zwraca uwagę, że Korea Północna nasiliła w ostatnich tygodniach próby rakietowe. Od początku stycznia przeprowadziła ich już siedem. Część ekspertów postrzega je jako próbę wywarcia presji na Waszyngton w związku z impasem w negocjacjach nuklearnych po dwóch latach zamknięcia granic z powodu pandemii i pogłębiającej się zapaści gospodarczej kraju.

