Reuters: Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson przyleci do Polski

Jak powiedział Reutersowi rzecznik polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Boris Johnson ma odwiedzić razem z premierem Mateuszem Morawieckim brytyjskich żołnierzy stacjonujących w Polsce, a także spotkać się z prezydentem Andrzejem Dudą. Politycy mają rozmawiać o kwestiach bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem rosyjską inwazją na Ukrainę. Strona polska nie potwierdziła na razie oficjalnie wizyty brytyjskiego przywódcy.

Wielka Brytania wyśle dodatkowych żołnierzy do Polski

W poniedziałek z wizytą w Londynie przebywał szef polskiego MON Mariusz Blaszczak. Po rozmowach sekretarz obrony Wielkiej Brytanii Ben Wallace poinformował, że jego kraj wyśle do Polski dodatkowych 350 żołnierzy wojsk inżynieryjnych. – Polska jest jednym z naszych najstarszych sojuszników. Spotykamy się dziś, żeby porozmawiać o tym, co Rosja robi na Ukrainie. Wielka Brytania wyśle do Polski dodatkowych 350 żołnierzy wojsk inżynieryjnych, aby pokazać m. in. naszą solidarność – przekazał Wallace na konferencji prasowej.

Pod koniec stycznia ukraińska BBC poinformowała nieoficjalnie o możliwym sojuszu Wielkiej Brytanii, Polski i Ukrainy. Celem nowego układu miałoby być przeciwstawienie się Rosji i wspólna praca na rzecz przyszłości europejskiego bezpieczeństwa. 1 lutego Morawiecki i Johnson złożyli wizyty w Kijowie.

Spotkanie Trójkąta Weimarskiego w Berlinie

Z kolei we wtorek wieczorem w Berlinie doszło do spotkania głów państw Trójkąta Weimarskiego: kanclerza Niemiec Olafa Scholza, prezydenta Polski Andrzeja Dudy i prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Podczas krótkiego wystąpienia dla mediów cała trójka podkreślała, jak ważna w obecnych czasach jest współpraca między państwami. Głównym tematem wypowiedzi polityków była oczywiście Ukraina i grożąca jej agresja ze strony Rosji.

– W moim przekonaniu najtrudniejszej, w jakiej NATO i UE znalazły się od 1989 roku. Mamy bezprecedensowe zgrupowanie wojsk rosyjskich wzdłuż granicy ukraińskiej (...). Wszyscy zadajemy sobie pytanie: co dalej się stanie? Jest naszym wielkim zadaniem, aby zapewnić spokój i bezpieczeństwo naszym narodom, a także ochronić prawo międzynarodowe, integralność terytorialną także państw, które nie są ani członkami NATO ani Unii Europejskiej, ale są naszymi sojusznikami – mówił Duda.

Czytaj też:

Kulisy powstawania sojuszu polsko-brytyjsko-ukraińskiego. „Brytyjczycy byli wkurzeni na Zełenskiego”