Krystyna Pawłowicz pokazała, jak dba o formę. Odpowiedziała jej Marianna Schreiber

Krystyna Pawłowicz po raz kolejny postanowiła pokazać się w sportowym wydaniu. Tym razem sędzia TK pochwaliła się internautom wizytą na basenie. Na swoim profilu na Twitterze pokazała zdjęcia wykonane na pływalni. „Pływać należy tylko w czystej wodzie” – stwierdziła była posłanka PiS. Jej wpis nie uszedł uwadze Marianny Schreiber. Żona polityka PiS udzieliła rady Krystynie Pawłowicz, z którego basenu warto korzystać.

Krystyna Pawłowicz na siłowni

To już drugi w ostatnich dniach wpis sędzi Trybunału Konstytucyjnego, w którym pokazała, jak dba o formę. W poprzednim można było zobaczyć relację z wizyty na siłowni. Była posłanka PiS zdradziła też, że w młodości wyczynowo uprawiała lekkoatletykę.

Internautów wyraźnie zainteresowało obuwie, w którym była posłanka PiS ćwiczyła na siłowni. W odpowiedzi na zarzuty, że nie trenuje się w klapkach i apaszce na szyi stwierdziła, że „na bieżni nie biegała, a szła pod lekkim kątem”.

Gdy jedna z internautek napisała, że zgodnie z regulaminem siłowni nie wolno przebywać na sali w takim obuwiu i Krystyna Pawłowicz powinna kupić sobie adidasy, odparła „never. tylko w moich »lnach«”.

„Fajoskie laczki, na siłkę idealne” – kpił internauta pod wpisem byłej posłanki PiS. „Laczki to nosi pan do teatru. Ja noszę lniane, wygodne pantofle do chodzenia. Chodzenia, a nie biegania. I co mi pan zrobi?” – pytała w odpowiedzi sędzia TK.

