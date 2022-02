Była posłanka wróciła do Sejmu. Wiadomo, do jakiego klubu dołączyła

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Wiesław Janczyk musiał zrezygnować ze sprawowania funkcji posła w związku z powołaniem go do Rady Polityki Pieniężnej. Konstytucja Rzeczpospolitej zakazuje łączenia tych funkcji. W takich sytuacjach mandat obejmuje osoba, która startowała w wyborach parlamentarnych z tej samej listy i uzyskała najwyższy, kolejny wynik.

Elżbieta Zielińska dołączyła do klubu PiS

W tym przypadku to Elżbieta Zielińska. Nowa posłanka poinformowała już, że dołączy do klubu PiS. „Zostałam wybrana z tej listy, tak głosowali moi wyborcy i moim zdaniem to uczciwe, żeby przystąpić do Zjednoczonej Prawicy” – powiedziała w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Po złożeniu ślubowania Zielińska odebrała gratulacje od posłów PiS, między innymi od Jarosława Kaczyńskiego, który pocałował ją w rękę.

Do Sejmu dostała się z list Kukiz'15

Pochodząca z Gorlic w województwie małopolskim 33-letnia Zielińska po raz pierwszy dostała się do Sejmu w 2015 r. z list Kukiz'15. W okręgu nowosądeckim otrzymała 8115 głosów. W 2017 r. została współprzewodniczącą Klubów Młodych Kukiz’15. Z kolei w lutym 2018 r. wstąpiła do Unii Polityki Realnej i objęła funkcję wiceprezesa partii, jednak już wiosną 2019 r. odeszła z ugrupowania. Kandydowała z list Kukiza do Parlamentu Europejskiego, ale nie wywalczyła mandatu.

W 2019 r. Zielińska wystąpiła jednak z klubu Kukiz'15 w Sejmie. Tłumaczyła wówczas, że w ten sposób sprzeciw się zawarciu porozumienia wyborczego Kukiza z PSL. „Uważam, że ta zmiana z PSL nie będzie możliwa i dzisiaj wystąpiłam z klubu” – oświadczyła wówczas. W ostatnich wyborach na Zielińską oddano 7999 głosów.

