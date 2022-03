Ramzan Kadyrow częstym gościem w Dubaju. Ukraiński portal namierzył luksusową willę przywódcy Czeczenii

Czeczeni wspierają Rosję od początku inwazji na Ukrainę. Przoduje w tym zwłaszcza szef republiki Ramzan Kadyrow. Czeczeni są bardzo aktywni w mediach społecznościowych – publikowała zdjęcia i nagrania, które miały wskazywać na to, że Kadyrow jest rzekomo na Ukrainie, między innymi pod Kijowem, czy w pobliżu Mariupola. Według czeczeńskiego ministra Achmeda Dudajewa ostatnio „bojownicy z Czeczeńskiej Republiki aktywnie i skutecznie wykonują misje bojowe” w Mariupolu, a Kadyrow miał tam pojechać, by „podnieść ich morale”. Strona ukraińska twierdzi, że Kadyrow nie przyjechał do ich kraju, a nagrania wykonano gdzie indziej.

Kadyrowcy między innymi mieli uderzyć w lotnisko Hostomel pod Kijowem. Mieli też wziąć na cel prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, ale grupa została zabita przez Ukraińców.

Luksusowa willa Kadyrowa w Dubaju

W środę Ukraińska Prawda poinformowała, że namierzyła willę w Dubaju, z której korzysta Ramzan Kadyrow. Z ustaleń portalu wynika, ze tylko w latach 2021-2022 czeczeński przywódca miał przebywać w Zjednoczonych Emiratach Arabskich 14 razy. Na tę liczbę wskazują dane z publicznego serwisu, umożliwiającego śledzenie lotów. Kadyrow miał podróżować do Dubaju swoim prywatnym odrzutowcem Airbus A319 o wartości około 80 milionów dolarów.

Willa znajduje się na terenie pięciogwiazdkowego hotelu Zabeel Saray Royal Residences w Palm Jumeirah, położonego na słynnym archipelagu sztucznych wysp. Budynek ma być zlokalizowany w ustronnej części kompleksu. Według źródeł Ukraińskiej Prawdy, w znajdującej się obok, mniejszej willi, mieszka na stałe trzech-czterech ochroniarzy Kadyrowa. A nieruchomością ma się opiekować Turko Daudow, oficjalny doradca i przedstawiciel czeczeńskiego przywódcy w krajach arabskich i muzułmańskich.

Identyfikacja możliwa dzięki mediom społecznościowym

Ukraińska Prawda wyjaśnia, że w 2017 r. czeczeńska telewizja relacjonowała spotkanie Kadyrowa w Dubaju z szefem jednej z największych lokalnych firm budowlanych, a spotkanie odbyło się w nocy w willi Kadyrowa. Te same wnętrza zidentyfikowano na innych zdjęciach, które chętnie publikują w mediach społecznościowych osoby związane z czeczeńskim przywódcą i jego goście. Przykładowo w 2017 roku Kadyrow został tam sfotografowany z bokserem Mikem Tysonem.

