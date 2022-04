Kowalski zaatakował Tuska. „Mową ciała i słowem nigdy przeciw Niemcom”

Podczas konferencji prasowej 4 kwietnia Mateusz Morawiecki wezwał liderów UE do zdecydowanego działania, do wdrożenia działań, które złamią machinę wojenną Putina. – Ze zbrodniarzami się nie negocjuje, zbrodniarzy trzeba zwalczać. Dość tej gry na zwłokę niektórych liderów europejskich. Potrzebne są zdecydowane sankcje, obecne sankcje nie działają. Te zbrodnie są wyjątkowe. Tworzy się mapa ludobójstwa XXI wieku. Rosja jest państwem totalitarno-faszystowskim. Musimy je razem powstrzymać w ramach NATO i UE – apelował polityk PiS.

Morawiecki krytykuje Merkel i Macrona

Mateusz Morawiecki w ostrych słowach skrytykował Angelę Merkel i Olafa Scholza. – Panie kanclerzu Scholz, Olafie, to nie głosy niemieckich biznesów, miliarderów, powinny być dzisiaj głośno słyszane w Berlinie. To głos tych niewinnych kobiet i dzieci, powinien być usłyszany przez wszystkich Niemców – mówił. – Pani kanclerz Merkel, milczy pani od początku wojny, tymczasem to polityka Niemiec przez kilkanaście lat doprowadziła do tego, że Rosja ma dziś siłę wynikającą z monopolu na sprzedaż surowców. Trzeba przyznać, że była to niewłaściwa polityka – dodał.

Tusk odpowiada Morawieckiemu

Zapytany o słowa premiera Donald Tusk powiedział, że „chciałby, aby polski rząd zajął się tym co Polska powinna zrobić”. - Trzeba oczekiwać od polskich władz, żeby nie spowodować, że Polska będzie odosobniona, samotna i narażona na wojnę - podkreślił lider PO.

Kowalski odpowiada Tuskowi

„Te słowa nie uszły uwadze Janusza Kowalskiego. Mową ciała i słowem nigdy przeciw Niemcom, które wspierają Rosję Putina. On nie potrafi inaczej” - stwierdził poseł Solidarnej Polski.

