Co dalej z Grupą Wyszehradzką? Morawiecki stawia Węgrom warunek: Oczekujemy jednoznacznego stanowiska

Premier Mateusz Morawiecki i premier Czech Petr Fiala odpowiadali na pytania dziennikarzy po spotkaniu w Warszawie. Jedno z nich dotyczyło dalszej współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej, która zrzesza Polskę, Czechy, Słowację i Węgry. Wiele kontrowersji budzi jednak stosunek węgierskiego rządu do wojny na Ukrainie i nakładanych na Rosję sankcji. Morawiecki podkreślał, że coraz bliższa współpraca Polski i Czech nie oznacza, że zakończyła się współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej.

– Ale oczekujemy ze strony Węgier i Budapesztu jednoznacznego, bardzo mocnego stanowiska potępiającego zbrodnie rosyjskie na Ukrainie. To warunek bardzo istotny, nie można zamykać oczu na to, co tam się dzieje – zaznaczył Morawiecki. – Jednocześnie trzeba zwrócić uwagę na to, że w jakimś stopniu geografia dyktuje współpracę w różnych tematach – zauważał.

– Pan premier z ust mi to wyjął – zgodził się premier Czech Petr Fiala. – Dodałbym jeszcze, że jako kraje sąsiadujące chcemy współpracować bardzo blisko i szeroko. To jest coś, co jest zupełnie naturalne. W interesie Polski i Czech jest to, żeby nasze rozmowy były jak najbardziej intensywne również w formacie międzyrządowym, jest to w interesie również całej Europy – dodał.

Czeski premier również zaznaczał, że zacieśnienie polsko-czeskich stosunków nie oznacza odejścia od „innych formatów współpracy”. – Grupa Wyszehradzka nadal jest formatem, który będziemy wspierać – stwierdził. – Chcemy również starać się przekonać Węgry do tego, by ich stanowisko było bardzo wyraźne, zrozumiałe i zgodne z tym, co my uważamy za właściwe jeżeli chodzi o potępienie tego, co robi Rosja w Ukrainie – dodał. Przypominał też, że przed każdą Radą Europejską spotykali się przywódcy krajów V4 i zaznaczał, że „nie chciałby zapominać o tym formacie”.

Czesi chcą zainwestować w gazoport w Świnoujściu

Na tej samej konferencji prasowej Fiala poinformował, że Czechy złożyły Polsce ofertę w sprawie zwiększenia przepustowości gazoportu w Świnoujściu. – Zaproponowałem zwiększenie przepustowość terminali LNG, które Polska chce zbudować, bo chcielibyśmy część tych dostaw otrzymać. Złożyliśmy taką ofertę Polsce – powiedział premier Czech. – Jeśli chodzi o termin, to jest to kwestia kilku najbliższych lat, kiedy Polska będzie gotowa dobudować nowe terminale i zwiększyć ich przepustowość. Jesteśmy bardzo zainteresowaniu i będziemy rozmawiać w kwestii harmonogramu – dodał.

Czytaj też:

Orban spotkał się z papieżem Franciszkiem. „W tym możemy liczyć na Ojca Świętego”