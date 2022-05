Thomas-Greenfield: Zachowanie rosyjskich dyplomatów w ONZ „zmieniło się diametralnie”

Ambasador Stanów Zjednoczonych przy ONZ w wywiadzie dla CNN podkreślała, że od momentu wybuchu wojny na Ukrainie dostrzegła „absolutną” zmianę w zachowaniu swoich rosyjskich kolegów i koleżanek. – Od pierwszego dnia, od 24 lutego, kiedy siedzieliśmy na nadzwyczajnym spotkaniu w Radzie Bezpieczeństwa, widzieliśmy znaczącą zmianę w ich zachowaniu – podkreślała Linda Thomas-Greenfield w poniedziałek 9 maja w Brukseli.

Zdaniem amerykańskiej ambasador Rosjanie prawie na pewno czytają z kartki przygotowane dla nich wypowiedzi. – Wiemy kiedy odpowiedzą na nasze akcje i spodziewamy się ich słów, ale podejrzewam, że wszystko jest im przedkładane i napisane wcześniej – mówiła.

W odczuciu Lindy Thomas-Greenfield Rosjanie czują się obecnie w ONZ „niezręcznie”, co ma odzwierciedlenie w ich zachowaniu. Dodaje do tego obserwację dotyczącą rzadszego niż przed wojną pojawiania się ambasadora Rosji w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Często zamiast niego wysyłany jest jego zastępca lub eksperci.

Rozmówczyni CNN dodaje do tego jeszcze jedno spostrzeżenie. Jej zdaniem rosyjscy dyplomaci „zostali zaskoczeni inwazją”, której 24 lutego Rosja dokonała na Ukrainie. – Sądzę, że dowiedzieli się o ataku wtedy, kiedy i my, w Radzie Bezpieczeństwa – mówiła, odwołując się do nadzwyczajnego spotkania z tamtego dnia.







