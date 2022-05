Janusz Kowalski poluje na Tuska? Sięgnął po wątek rosyjski

Poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski jest znany ze swojej aktywności na rzecz rozliczenia rządów Donalda Tuska. Nie dawno ogłosił w mediach społecznościowych, że „czas zacząć deputinizację”. W związku z tym chce ujawnienia raportów dotyczących stosunków polsko-rosyjskich w latach 2007-2014.

Poseł poinformował o swoim zamiarze, nawiązując do artykułu tygodnika Sieci z listopada 2016 roku. Tekst traktował o relacjach polsko-rosyjskich po katastrofie smoleńskiej. Autorzy bazowali wówczas na ujawnionych notatkach MSZ dotyczących tej sprawy.

„Niech przemówią dokumenty”

Kowalski pod koniec kwietnia wysłał do Mateusza Morawieckiego wniosek z prośbą o ujawnienie białej księgi kontaktów Waldemara Pawlaka ze stroną rosyjską z okresu „proputinowskiego rządu Donalda Tuska”. „Niech przemówią dokumenty!” – apelował poseł Solidarnej Polski.

Kowalski domagał się od premiera ujawniania publicznie wszystkich notatek, stenogramów, zapisów, podsumowań i dokumentów związanych ze spotkaniami oraz korespondencji ze stroną rosyjską ministra gospodarki i wicepremiera w rządzie Donalda Tuska Waldemara Pawlaka w okresie od 16 listopada 2007 r. do 27 listopada 2012 r. Wniosek dotyczy też wszystkich wiceministrów i dyrektorów departamentów polityka PSL za czasu jego obecności w rządzie.

Kosiak-Kamysz: To łajdactwo

Janusz Kowalski twierdzi, że całe PSL jest najbardziej prorosyjską partią w polskim parlamencie, a sam szef ugrupowania Władysław Kosiniak-Kamysz „broni jak lew Pawlaka”. Polityk Solidarnej Polski zarzucił Tuskowi i wicepremierowi z jego rządu „pozbawienie Polski miliardów złotych dochodów z tytułu przesyłu przez terytorium Polski gazociągiem jamalskim 27 miliardów metrów sześciennych do Unii Europejskiej”.

Na zarzuty polityka Solidarnej Polski i jego partyjnego kolegi Jacka Ozdoby odpowiedział prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Władysław Kosiniak-Kamysz uznał, że takie słowa to „łajdactwo”.

Kowalski podczas wywiadu w Telewizji Republika zwrócił się do Kosiniaka-Kamysza. – Ujawnimy całą prawdę. To jest ostatnia kadencja, w której Polskie Stronnictwo Ludowe jest w polskim Sejmie. Koniec z prorosyjskim PSL-em. Rozliczymy was! – podsumował.

