Dobre i złe wieści dla Emmanuela Macrona. Najnowszy sondaż przed wyborami we Francji

Pierwsza tura wyborów parlamentarnych we Francji odbędzie się 12 czerwca, a druga 19 czerwca. Najnowszy sondaż przeprowadzony przez instytut Ifop na zlecenie stacji LCI przynosi dobre i złe wieści dla Emmanuela Macrona.

Wybory parlamentarne we Francji. Koalicja Macrona na czele stawki

Z badania wynika, że koalicja "Razem", którą tworzą prezydencka partia Renesans (LREM), centryści z Modem, a także centro-prawica z Horizons i Agir, wciąż może liczyć na najwyższe poparcie. Chęć głosowania na nią deklaruje 27 proc. respondentów. Oznacza to, że nadal będzie najsilniejszą grupą i ma szansę zdobyć od 275 do 310 mandatów w 577-osobowym Zgromadzeniu Narodowym. Reuters zwraca jednak uwagę, że środowisku Macronowi może zabraknąć mandatów do uzyskania bezwzględnej większości, co stanowiłoby poważną przeszkodę w realizacji obietnic, które prezydent złożył na drugą kadencję.

Lewica drugą siłą

Na drugim miejscu w sondażu plasuje się lewicowy sojusz lewicy "Nupes", który tworzą Francja Nieujarzmiona (LFI), koalicja Zielonych (EELV), Partia Socjalistyczna (PS) i Komunistyczna Partię Francji (PCF). Koalicja ta ma szanse na zdobycie od 170 do 205 miejsc w nowym Zgromadzeniu Narodowym. Na dalszych miejscach są Republikanie w koalicji z UDI, którzy mogą liczyć na 35-55 miejsc, oraz Zjednoczenie Narodowe (RN) Marine Le Pen, które może wywalczyć od 20 do 50 mandatów. Rekonkwista Erica Zemmoura ma szanse na wprowadzenie do izby od 1 do 4 deputowanych.

Dwie tury

Reuters zaznacza, że wyniki we francuskich wyborach parlamentarnych są szczególnie trudne do przewidzenia, bo do drugiej tury głosowania może dojść w każdym z 577 okręgów, jeśli żaden kandydat nie uzyska 50 proc. w pierwszej turze.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 25-28 maja na reprezentacyjnej próbie 1796 dorosłych osób. Margines błędu wynosi od 1 do 2,2 proc.

Czytaj też:

Pałac Elizejski ogłosił skład nowego rządu. Równa liczba kobiet i mężczyzn