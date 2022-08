Mocne przemówienie Danuty Wałęsy. „Nie o taką Polskę walczyłam”

31 sierpnia mijają dokładnie 42 lata od zakończenia strajku w Stoczni Gdańskiej oraz podpisania przez delegatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego na czele z Lechem Wałęsą tzw. Porozumień Sierpniowych. Na uroczystościach w Gdańsku nie pojawił się były prezydent. Jak tłumaczył w rozmowie z „Faktami” TVN zrobił wszystko, na ile miał sił i mądrości, dla Polski. – A teraz zmęczony, schorowany, postanowiłem zająć się tylko sobą – podkreślił.

W uroczystościach organizowanych przez władze miasta razem z Europejskim Centrum Solidarności udział wzięły między innymi prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska oraz Jerzy Borowczak, Małgorzata Chmiel i Henryka Krzywonos-Strychalska. Swoją obecnością obchody rocznicy uświetniła też Danuta Wałęsa.

Mocne słowa Danuty Wałęsy

Żona polityka w ostrych słowach wypowiedziała się o obecnych władzach. – Nie o taką Polskę walczyłam i nie taką sobie marzyłam. Często nie zgadzałam się z moim mężem, ale co do jednego muszę się z nim zgodzić, gdy mówił, by zwinąć sztandary „Solidarności” i zostawić je na dobre czasy, nie na czasy walki – powiedziała żona polityka. — Dziś rząd nie ma kontaktu z obywatelami i nawet nie wiedzą, ile kosztuje chleb, czy mleko. Jeden malutki z Torunia i drugi malutki z Warszawy rządzą narodem, a my nie chcemy takiego rządzenia — dodawała.

W ocenie Danuty Wałęsy rząd robi wszystko, aby wygumkować jej męża z historii. – Moim marzeniem jest — i wielu z was pewnie też marzy — by rozliczyć tych, którzy teraz rządzą, ponieważ moim zdaniem to druga komuna, ludzie, którzy nie powinni być przy władzy — stwierdziła. – Też mam nadzieję, że kobiety dojdą do władzy i zaczną rządzić. Życzę z tej okazji dziś wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że będziemy się spotykać częściej i będziemy ze sobą rozmawiać – podkreśliła.

