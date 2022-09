Jacek Kurski zabrał głos w sprawie swojego odwołania. „Przede mną kolejne wyzwania”

W poniedziałek w południe Rada Mediów Narodowych nieoczekiwanie odwołała Jacka Kurskiego ze stanowiska prezesa TVP. „Potwierdzam, że w wyniku decyzji mojego środowiska politycznego, w porozumieniu ze mną przestałem być Prezesem TVP” – poinformował na Twitterze Jacek Kurski. „Wiem, że przede mną kolejne wyzwania” – dodał. „Telewizja, kt. oddałem 7 ostatnich lat jest dziś u szczytu potęgi, wspaniała jak nigdy. Z serca dziękuję Widzom i ludziom TVP” – napisał Kurski.

Jacek Kurski odwołany

O odwołaniu dotychczasowego prezesa TVP poinformował jako członek Rady Mediów Narodowych Krzysztof Kwiatkowski. Z kolei inny przedstawiciel tego organu Marek Rutka powiedział portalowi Wirtualne Media, że wniosek o odwołanie Kurskiego został zgłoszony przez przewodniczącego Rady Krzysztofa Czabańskiego. Poparli go wszyscy członkowie Rady. Następcą Kurskiego w TVP został Mateusz Matyszkowicz.

Po pojawieniu się tej informacji rzecznik PiS Radosław Fogiel napisał na Twitterze, że wkrótce Jacka Kurskiego czekają „nowe zadania”. Nie ujawnił jednak szczegółów. Z ustaleń „Rzeczpospolitej” wynika, że kilka dni temu toczyły się rozmowy nad przejściem Kurskiego do rządu. Według źródeł gazety były już prezes TVP może wejść do rządu „na kogoś więcej, niż minister”. Z kolei z informacji WPROST.pl wynika, że Kurski ma startować do Sejmu z okręgu warmińsko-mazurskiego.

Siedem lat na stanowisku prezesa TVP

Jacek Kurski był prezesem Telewizji Polskiej od 2016 r.. Już raz, w marcu 2020 r. chwilo został odwołany z pełnionej funkcji, ale pozostał w TVP jako doradca szefa rady nadzorczej. W maju został ponownie powołany na członka zarządu TVP, a w sierpniu 2020 r. decyzją Rady Mediów Narodowych ponownie został prezesem TVP.

