W środę 28 września w Sejmie odbyła się debata o przedłużeniu kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego do dnia 30 kwietnia 2024 roku oraz o zmianie ustawy Kodeks wyborczy. – Ten projekt daje nam możliwość uniknięcia bardzo poważnych komplikacji, które z dużym prawdopodobieństwem służyłyby podważaniu wyniku wyborczego i podważaniu legalności władzy. Na taką sytuację nigdy nie powinniśmy sobie pozwolić, a w szczególności teraz gdy za naszą wschodnią granicą mamy działania wojenne – podkreślił Paweł Hreniak. Polityk PiS przekonywał, że jeśli organizacja wyborów samorządowych i parlamentarnych zbiegłaby się w czasie, mogłyby wystąpić problemy natury organizacyjnej.

Z kolei posłowie opozycji argumentowali, że obóz rządzący dąży do wprowadzenia zmian ze względu na polityczne kalkulacje. – Jak najpierw będą wybory samorządowe, później będą parlamentarne, to boicie się, że przegracie samorządowe, na fali przegranej przegracie parlamentarne – powiedział poseł Lewicy Tomasz Trela. – Wy po prostu nie chcecie iść z łatką przegranego, z mianem przegranego do wyborów parlamentarnych. A wiecie, że wybory samorządowe przegracie – komentował Władysław Kosiniak-Kamysz, lider PSL.

Zmiana terminu wyborów samorządowych? Sejm podjął decyzję

W czasie debaty został zgłoszony wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu, a do głosowania posłowie przystąpili po godz. 12:30. 208 parlamentarzystów było „za”, 228 – „przeciw”, a jeden wstrzymał się od głosu.

Odrzucenie projektu poparło 121 posłów KO, 40 Lewicy, 23 Koalicji Polskiej, dziewięciu Konfederacji, ośmiu Polski 2050, pięciu Porozumienia oraz dwóch koła PPS. Przeciwko było 220 posłów PiS, trzech Kukiz’15, trzech z koła Polskie Sprawy oraz dwóch posłów niezrzeszonych (Zbigniew Ajchler i Łukasz Mejza). Jako jedyny wstrzymał się od głosu poseł niezrzeszony Paweł Szramka. Decyzją Sejmu wniosek został odrzucony, a projekt ustawy skierowany do Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

