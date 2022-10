Prezydent Wrocławia kupił luksusowy dom z basenem na ekskluzywnym osiedlu

Jacek Sutryk kupił nowy dom na ekskluzywnym osiedlu Sępolno we Wrocławiu, na którym mieszkanie jest marzeniem wielu wrocławian – donosi „Super Express”. Dom w zabudowie szeregowej ma 240 mkw., garaż, ogród, a w nim basen otoczony gęstą roślinnością.

Prezydent Wrocławia luksusową nieruchomość nabył za ponad 1,5 miliona złotych od Andrzeja Ruski, biznesmena i właściciela klubu żużlowego Sparta Wrocław. „SE” zaznacza, że zespół jest „hojnie dotowany z miejskich pieniędzy”. Odkąd Sutryk objął władzę w mieście w 2018 r., przekazywane Rusce publiczne fundusze wyniosły ok. 15 mln zł.

Wrocław. Jacek Sutryk kupił nowy dom w Sępolnie

– Transparentność i przejrzystość w życiu publicznym to dla mnie sprawy absolutnie priorytetowe. Nigdy bym sobie nie pozwolił na tworzenie nieetycznych zależności prywatno-publicznych, ale równocześnie mam prawo do korzystania w pełni z praw przysługujących każdemu obywatelowi. Transakcja została wpisana do mojego oświadczenia majątkowego – skomentował sprawę sam zainteresowany.

Sutryk wyjaśnił, że ogłoszenie znalazł w internecie. Według ekspertów, z którymi rozmawiał tabloid, cena, którą prezydent Wrocławia zapłacił za zabytkowy dom, mieści się w widełkach za mieszkania w tej okolicy z zeszłego roku. W internecie za podobną kwotę są nieruchomości dwa razy mniejsze, a za dom o zbliżonej wielkości do tego, który kupił Sutryk, trzeba zapłacić prawie 3 mln zł.

Przemysław Gałecki o zakupie mieszkania przez wrocławskiego prezydenta

Przemysław Gałecki, dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia, włączył się dyskusję pod postem na Twitterze autora materiału. Przekonywał, że „informacja o zakupie szeregu była publiczna od ponad roku w oświadczeniu majątkowym prezydenta”.

Gałecki dodał też, że po zakupie nieruchomości dotacja dla WTS Sparta Wrocław nie wzrosła. Dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia zauważył w rozmowie z TVN24, że klub jest finansowany przez miasto od co najmniej dekady, czyli jeszcze zanim prezydentem został Sutryk.

