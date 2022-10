Oto najmłodsza minister w historii Szwecji. Ma zaledwie 26 lat

We wtorek 18 października powołany został nowy szwedzki rząd. Premier Ulf Kristersson kieruje centroprawicową koalicją wspieraną przez skrajnie prawicowych i antyimigranckich Szwedzkich Demokratów. Gabinet składa się z 24 ministrów — 13 mężczyzn i 11 kobiet.

26-latka ministrem klimatu

W rządzie znalazła się także 26-letnia Romina Pourmokhtari, która była do tej pory szefową młodzieżowego skrzydła Partii Liberalnej. Do tej pory nie była znana ze swoich poglądów w kwestii klimatu. W przeszłości nowa minister krytykowała dążenia Kristerssona do zbliżenia ze Szwedzkimi Demokratami. Pourmokhtari ma irańskie pochodzenie i wychowała się na przedmieściach Sztokholmu.

W ostatnich tygodniach polityczka okazywała swoje poparcie dla protestów w Iranie, które wybuchły po śmierci 22-letniej Mahsy Amini. Kobieta została zatrzymana przez policję ds. moralności za „niewłaściwe noszenie hidżabu”, a dwa dni później zmarła.

AFP zwraca uwagę, że 26-letnia Pourmokhtari została najmłodszą szwedzką minister w historii. Do tej pory rekord należał do 27-latka. Agencja poskreśla, że ze Szwecji pochodzi też Greta Thunberg, znana nastoletnia aktywistka, która zapoczątkowała światowy ruch młodych na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi.

Serwis Euronews zwraca jednak uwagę, że choć Pourmokhtari została mianowana na ministra klimatu, to nie będzie stała na czele wydzielonego ministerstwa środowiska. Resort został właśnie zlikwidowany, co wywołało oburzenie wśród opozycji i aktywistów. Od teraz kwestie te będą podlegać ministerstwu energii, biznesu i przemysłu.

Prawicowa koalicja rządzi Szwecją

W wyborach parlamentarnych, które odbyły się 11 września, partia Umiarkowani Ulfa Kristerssona zajęła dopiero trzecie miejsce. Najwięcej głosów – ponad 30 proc. – zdobyli tradycyjnie socjaldemokraci, ale utracili oni pole manewru. Drugie miejsce zajęli skrajnie prawicowi Szwedzcy Demokraci. Koalicję rządową razem z Umiarkowanymi tworzą Chrześcijańscy Demokraci i Liberałowie. W zamian za poparcie Szwedzkich Demokratów, którzy pozostają poza rządem, nowy premier zapowiedział zaostrzenie polityki imigracyjnej i rozszerzenie kompetencji policji.

