Kutry rybackie z antenami i masztami na Bałtyku? Szwedzka kontradmirał nie ma złudzeń

Szwedzka marynarka wojenna wyjątkowo uważnie przygląda się rosyjskim statkom, które wypływają na wody Morza Bałtyckiego. Kontradmirał Ewa Skoog Haslum nazwała te jednostki „flotą cieni” i podkreśliła, że nie można pozostawić ich jedynie pod kontrolą Straży Przybrzeżnej. Zauważała, że w grę mogą wchodzić aspekty militarne.

Szwedzi ostrzegają przed Rosjanami na Bałtyku

– To, co się teraz dzieje w związku z sankcjami nałożonymi na Rosję, może stać się tragedią zarówno dla bezpieczeństwa, jak i dla środowiska – mówiła. Ostrzegała przed wykorzystaniem niepozornych łodzi do działań hybrydowych, w których Rosjanie specjalizują się od lat. Jako przykład podała wejście takich jednostek do szwedzkich portów pod pozorem awarii czy wypadku.

– Widzimy na przykład anteny i maszty, które normalnie nie powinny być na statku rybackim, więc jasne jest, że to, co wypływa w morze, ma czasem inne cele niż deklarowane – dodawała Ewa Skoog Haslum. Tłumaczyła, że tego typu jednostki można wykorzystać na przykład do wywiadu sygnałowego: podsłuchów i przechwytywania komunikacji.

Podejrzana „flota cieni” na Bałtyku

Już przed rokiem dziennikarze z krajów skandynawskich zwracali uwagę na podejrzane działania Rosjan na Bałtyku. Pisali o szpiegowaniu ćwiczeń floty NATO i sabotażu w postaci celowego zerwania przez rosyjski trawler połączenia stacji satelitarnej na Svalbardzie z kontynentem.

Przed rosyjską "flotą cieni" ostrzegała też fińska Straż Przybrzeżna. W Zatoce Fińskiej w ubiegłym roku zaobserwowano bowiem stare rosyjskie statki, których stan techniczny nie pozwalał im na wychodzenie w morze zimą. Eksperci zwracali uwagę, że powoduje to zwiększone ryzyko wycieków ropy na Morzu Bałtyckim.

