Rosyjski samolot nad Bałtykiem zgłosił sytuację krytyczną. Linia lotnicza ujawniła, co się stało

Serwis flightradar24.com – pokazujący lokalizację samolotów na mapie w czasie rzeczywistym – podał, że samolot rosyjskich linii lotniczych Aerofłot #SU1003 wykonujący we wtorek 16 kwietnia lot z Królewca do Moskwy nadał sygnał 7700, co oznacza ogólny stan zagrożenia. Maszyna wystartowała o godz. 12:58 czasu polskiego. Kod nadano nad Morzem Bałtyckim na wysokości wysp Sarema i Hiuma należących do Estonii. Początkowo nie było wiadomo, dlaczego zdecydowano się nadać sygnał.

Samolot obniżył jednak wysokość lotu do wysokości około 11 tysięcy stóp (trzy tys. metrów nad poziomem morza), co wskazywałoby na problemy z ciśnieniem i dekompresję, co potwierdziła potem linia lotnicza, na którą powołuje się portal aex.ru. Samolot lądował normalnie o godz. 14.44 w Sankt Petersburgu. Lądowanie nie miało charakteru awaryjnego.

Kod Squawk jest używany przez kontrolę ruchu lotniczego w sytuacjach awaryjnych. Dzięki niemu piloci sygnalizują, co się dzieje na podkładzie. Po nadaniu sygnału 7700 pilot bierze odpowiedzialność za podjęcie wszystkich niezbędnych działań, aby zapewnić bezpieczeństwo osobom na podkładzie, niezależnie od przepisów. Kod powiadamia również wszystkich kontrolerów ruchu lotniczego o sytuacji związanej z lotem.

RBC Kaliningrad podał, że liczba lotów z moskiewskiego lotniska Domodiedowo do Kaliningradu została zwiększona do pięciu dziennie. Połączenia będą realizowane przez linie Ural Airlines (trzy) i S7 Airlines (dwa). Czas podróży wyniesie dwie godziny i 50 minut. Pod koniec marca lotnisko Chrabrowo w Królewcu przeszło na rozkład wiosenno-letni. Loty są realizowane przez 14 linii lotniczych do 28 miejsc docelowych, głównie do Rosji, ale też białoruskiego Mińska.

