Kapustin żyje, a Rosjan ośmieszono? Ukraiński wywiad szokuje

W sobotę 27 grudnia walczący po stronie ukraińskiej Rosyjski Korpus Ochotniczy (RDK) przekazał informację o śmierci swojego dowódcy. Jak informowano w komunikacie, miał on zginąć na odcinku zaporoskim 26 grudnia w wyniku ataku drona FPV.

Denis Kapustin zabity? HUR odczekał i dementuje

„Wczoraj wieczorem, w zaporoskim odcinku frontu, nasz dowódca, Denis »Biały Reks« Kapustin, zginął bohatersko podczas wykonywania misji bojowej. Według wstępnych doniesień był ofiarą drona FPV. (…) Z pewnością się zemścimy, Denis. Twoje dziedzictwo trwa” – pisali żołnierze RDK.

O kontrowersyjnej postaci Kapustina napisano w ostatnich dniach wiele tekstów, próbując wyjaśnić, dlaczego jako Rosjanin walczył przeciwko swojej ojczyźnie. Teraz jednak Ukraiński wywiad wojskowy (HUR) ogłosił, że śmierć dowódcy była mistyfikacją.

„Porażka rosyjskich służb specjalnych — dowódca RDK Denis Kapustin żyje, a uzyskane pół miliona dolarów za jego likwidację wzmocni jednostki specjalne HUR” – informowano w komunikacie.

Kim jest Denis Kapustin?

Denis Kapustin to neonazista, były chuligan piłkarski, który zajmował się też organizowaniem gal MMA i produkowaniem odzieży z ukrytą symboliką neonazistowską. Rosyjski Korpus Ochotniczy stworzył w 2022 roku i od tamtego czasu walczy z Rosją po stronie Ukrainy.

W samej Rosji RDK została uznana za organizację terrorystyczną, a Kapustina skazano zaocznie na dożywotnie więzienie za zdradę stanu, utworzenie wspomnianej organizacji terrorystycznej oraz inne przestępstwa.

Militarnie RDK nie odgrywa znaczącej roli, ale propagandowo jest dużym problemem dla Kremla. Pokazuje że nie wszyscy Rosjanie zgadzają się z polityką Władimira Putina i nie wszyscy są zgodni co do kwestii suwerenności Ukrainy.

Nad poczynaniami RDK czuwa ściśle ukraiński wywiad wojskowy, dlatego to właśnie on ogłosi, iż dowódca korpusu ochotniczego wcale nie umarł.

