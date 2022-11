Ławrow ucina spekulacje na temat szpitala. Pokazał selfie z Bali

Zdjęcie zostało udostępnione przez rosyjską agencję informacyjną TASS. Podpis brzmi: archiwum prywatne Siergieja Ławrowa. Fotografia miała powstać przed basenem na Bali. – Jestem w hotelu.Czytam materiały na jutrzejszy szczyt – powiedział agencji szef rosyjskiego MSZ.

W poniedziałek indonezyjskie władze poinformowały, że rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow został zabrany do szpitala z powodu problemów zdrowotnych po przyjeździe na szczyt G20 na Bali –poinformowała agencja Associated Press. Trzech urzędników nie chciało jednak szerzej komentować sprawy. Dwóch z nich zaznaczyło jednak, że Siergiej Ławrow jest leczony z powodu choroby serca. Rosja zdementowała jednak wiadomość,określając ją jako „fake news”.

Ławrow w szpitalu? Rosja o „politycznej grze”

„Czytamy z Siergiejem Wiktorowiczem wiadomości w Indonezji i nie możemy uwierzyć własnym oczom: okazuje się,że on jest hospitalizowany. To oczywiście wyższy poziom kłamstwa.Cóż, czekajcie na światowy ekskluziw (ekskluzywną informację – red.)”– napisała rzeczniczka rosyjskiego MSZ, Maria Zacharowa. Po chwili dodała również nagranie z ministrem spraw zagranicznych Rosji siedzącym przy stoliku, który mówił o tym, że doniesienia o jego stanie zdrowia to „polityczna gra”. Ławrow miał już opuścić szpital.

twitter

Gubernator Bali powiedział agencji informacyjnej Reutera, że Ławrow został zabrany do szpitala na „badanie kontrolne”, a później opuścił go „w dobrym stanie zdrowia”.

W ubiegłym tygodniu potwierdziły się informacje, że w szczycieG20 udziału nie weźmie Władimir Putin. Źródła Bloomberga twierdziły, że napięcia związane z wojną w Ukrainie są zbyt mocne, by ryzykować taki ruch.

Czytaj też:

Szczyt G20. Joe Biden ma ustalić „czerwone linie” w rozmowie z liderem ChinCzytaj też:

Władimir Putin nie pojawi się na G-20. Media spekulują o powodzie