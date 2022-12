„Władimir Putin ryzykuje utratę poparcia”. Z Donbasu płynie „bezprecedensowo bezpośrednia” krytyka

Amerykański think-thank zwraca uwagę na wypowiedź byłego ministra obrony samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej, Igora Girkina, który dowodził także oblężeniem Słowiańska w 2014 roku. Analitycy wskazują, że „bezpośrednio” skrytykował Władimira Putina za to, że nie udało mu się odepchnąć sił ukraińskich w pobliżu Doniecka poza zasięg artylerii, mimo że prezydent Rosji zidentyfikował ochronę ludności cywilnej Donbasu jako jeden z celów rosyjskiej „specjalnej operacji wojskowej”.

„Bezprecedensowo bezpośrednia krytyka” pod adresem Putina

Z kolei, jak czytamy w komunikacie, „były minister bezpieczeństwa Donieckiej Republiki Ludowej Aleksander Chodakowski zwrócił uwagę na pojawiającą się krytykę Putina, zauważając, że długie rządy Putina nie zakończyły się pełnym sukcesem”. Stwierdził też, że rosyjski przywódca „odziedziczył dość skorumpowane społeczeństwo, którego nie może naprawić, usuwając rosyjskiego szefa sztabu generalnego Walerija Gierasimowa (czego Putin jeszcze oficjalnie nie zrobił)”.

W ocenie Instytutu Studiów nad Wojną „krytyka Girkina i Chodakowskiego jest bezprecedensowo bezpośrednia w porównaniu z ich poprzednimi atakami na Kreml”. „Te jawne ataki na Putina mogą odzwierciedlać rozdźwięk między prowojenną DNR i społecznościami weteranów, a Putinem” – wskazują analitycy.

Prezydent Rosji „nie zrealizował swoich celów”

„Społeczność rosyjskich weteranów i pełnomocników od dawna ostrzegała Kreml przed wadami projektu jego kampanii wojskowej, ale jednoczyła się za Putinem w przekonaniu, że jego wojna – co najmniej – doprowadzi do rosyjskiej okupacji Donbasu. (...) Jednak Putin nie zrealizował swojego retorycznego celu z 24 lutego, jakim było «uratowanie» ludzi w Donbasie poprzez zmuszenie władz w Kijowie do kapitulacji, ani nie zrealizował lokalnych celów militarnych w Donbasie” – czytamy w komunikacie.

W ocenie ekspertów z ISW „stawianie przez Putina na przedłużającą się wojnę może stanowić dalsze wyzwanie dla jego wysiłków zmierzających do uspokojenia stale rosnącej społeczności minibloggerów, która reprezentuje i przemawia do ważnych nacjonalistycznych frakcji i interesów”.

