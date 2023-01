Tak wyborcy mieli ganić Tuska. Brudziński relacjonuje: Ten człowiek w życiu prawdy nie powiedział

„Koalicja PO-PSL, Donald Tusk, podwyższyli wiek emerytalny do 67 lat. Przenieśli koszty swojej błędnej polityki na seniorów. Nie wystarczyło im wtedy odwagi na walkę z mafiami VAT-owskimi. Mija 10 lat od tamtych decyzji. A Platforma Obywatelska już się zastanawia, jak do tego wrócić” – napisał Piotr Müllera Twitterze. Rzecznik rządu dołączył do tweeta spot, w którym pojawiły się archiwalne wypowiedzi Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Na nagraniu zostały zaprezentowane również plansze, za pomocą których obecny rząd chwali się swoimi osiągnięciami: „10 lat później poprzedni wiek emerytalny, wzrost emerytur i rent, 13. i 14. emerytura, program Mama 4+, programy: Senior+, Aktywni+, Leki 75+, Emerytura bez podatku (do 2500 zł), ulga (PIT-0 dla seniorów pracujących po osiągnięciu wieku emerytalnego)”.

Wyborcy ganili Tuska? „Ten człowiek w życiu prawdy nie powiedział”

– 2023 rok to również czas, który uświadamia nam, jak ważna w polityce jest wiarygodność – powiedział Joachim Brudziński w trakcie konferencji prasowej, na której byli również obecni również premier Mateusz Morawiecki oraz minister pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Europoseł PiS dodał, że 10 lat temu Jarosław Kaczyński w ramach spotkań z wyborcami „rozesłał po Polsce” przedstawicieli ścisłego kierownictwa partii.

– Usłyszeliśmy, przede wszystkim, jakim draństwem, jakim – przepraszam za mocne słowo – świństwem ze strony ówcześnie rządzących było podniesienie naszym babciom, mamom wieku emerytalnego do 67. roku życia. Od mężczyzn słyszeliśmy na takich spotkaniach, właśnie w powiatach, często cytaty rodem z Barei, odnoszące się do Tuska: ten człowiek w życiu prawdy nie powiedział, co innego gadał w 2010 roku, skądinąd prezydent Komorowski tak samo, co innego gadał w 2011 roku, nie podniesiemy wieku emerytalnego, co innego zrobił w 2012, 2013 – relacjonował Joachim Brudziński. – Proszę państwa Bareja wiecznie żywy. Ten człowiek słowa prawdy w życiu nie powiedział – dodał polityk.

Joachim Brudziński wskazał, że wsłuchiwanie się w głosy społeczeństwa skutkowało tym, że Prawo i Sprawiedliwość podjęło konkretną decyzję. – Czym to skutkowało? Decyzją PiS, decyzją Jarosława Kaczyńskiego: jeżeli nam zaufacie, jeżeli wygramy wybory, obniżymy wiek emerytalny. To jest kwintesencja tego, co nas różni od PO: wiarygodność. Usłyszeliśmy od Polaków, jakie jest oczekiwanie i wiek emerytalny został obniżony – podsumował Joachim Brudziński.

