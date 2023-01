Tak Putin chce ukryć swój niski wzrost. Zdradziły go najnowsze zdjęcia

W środę 25 stycznia Władimir Putin odwiedził Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. Łomonosowa, gdzie spotkał się ze studentami z okazji Dnia Rosyjskiego Studenta. Uwagę internautów przykuł strój prezydenta Rosji. Na zdjęciach wypatrzono, że Putin ma na nogach buty na obcasach.

Putin w butach na obcasach

„Panie i panowie, przedstawiam prezydenta Rosji. Mężczyzna tak niepewny siebie i mający obsesję na punkcie własnej osoby, że nosi buty na wysokich obcasach... – skomentował profil „Glasnost Gone” na Twitterze, który zwrócił uwagę na niecodzienne obuwie Putina. Sky News zauważa, że obcasy dodały mu około centymetra wzrostu.

Sięgnięcie po tego typu element garderoby sugeruje, że Putin nie chciał wyglądać na niższego w otaczającej go grupie studentów. O tym, że Putin nosi buty na obcasach mówił też jakiś czas temu były premier Wielkiej Brytanii. „Zostałem posadzony na bardzo niskim krześle, tak by mógł patrzeć na mnie z góry. On na pewno jest względnie niskim mężczyzną, nosi te obcasy” – powiedział Gordon Brown w wywiadzie dla „Telegraph”, wspominając swoje spotkanie z prezydentem Rosji w 2006 r.

Brytyjska stacja podkreśla, że Putin znany jest z tego, że bardzo troszczy się o swój publiczny wizerunek i chce być postrzegany jako silny przywódca. Aby umacniać tę opinię między innymi gra w hokeja, jeździ konno bez koszuli, czy łowi ryby.

Wizyta u rosyjskich studentów

W czasie wizyty na uniwersytecie wygłosił przemówienie, w którym po raz kolejny przekonywał, że celem „specjalnej operacji w Ukrainie” (tak Rosja określa swoją inwazję – red.). jest obrona Rosji oraz jej ludności przed zagrożeniami dla historycznych terytoriów. – Jak już wielokrotnie mówiłem, musimy chronić naszych obywateli przed zagrożeniami z zewnątrz. Musimy chronić się przed tymi, którzy graniczą z naszym terytorium. Nie możemy dopuścić do tego, żeby ktokolwiek nam zagrażał – powiedział rosyjski prezydent.

