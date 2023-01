Nitras grozi Zalewskiej sądem. Europosłanka: Nie zastraszycie nas! Nie mam za co Pana przepraszać

W ubiegłym tygodniu Donald Tusk ogłosił, że to Sławomir Nitras będzie odpowiedzialny z ramienia PO za akcję „pilnowania” wyborów w związku z obawami o fałszerstwa i manipulacje. „Poseł Sławomir Nitras wsławił się w swoim politycznym życiu kłamstwami, grzebaniem w mojej torebce oraz agresją w stosunku do posłów PiS m.in. Iwony Arent oraz Sebastiana Kalety. To jest pomysł Donalda Tuska na wygranie wyborów przez PO?„ – pytała na antenie Radia Zet Anna Zalewska.

Nitras żąda przeprosin i grozi sądem

W reakcji na te słowa Nitras zażądał od Zalewskiej przeprosin i zagroził pozwem. „Pani @AnnaZalewskaMEP albo mnie pani przeprosi za wygłoszone dzisiaj kłamstwo albo wytoczę pani proces. Dość tych waszych pomówień. Nie jesteście bezkarni. Dołączy pani do listy Cenckiewicz, Brudzinski, Pawłowicz, Terlecki. Pismo procesowe w drodze” – poinformował na Twitterze.

Z kolei we wtorek poseł opublikował na Twitterze treść wezwania „do usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych i zaniechania dalszych naruszeń”. Polityk PO domaga się od byłej minister edukacji usunięcia wpisu na Twitterze oraz opublikowania na swoim profilu, a także na antenie Radia Zet, oświadczenia, w którym miałaby stwierdzić, że w swojej wypowiedzi zawarła „nieprawdziwe informacje”. W piśmie stwierdzono, że słowa Zalewskiej „naruszają dobra osobiste” polityka PO. Wskazano też, że jeśli europosłanka nie zastosuje się do wezwania to sprawa trafi do sądu.

„Pani Zalewska będzie mnie musiała przeprosić. Pytanie tylko czy zrobi to sama czy przymuszona przez sąd” – napisał na Twitterze Nitras. „W tym drugim przypadku zażądam dodatkowej wpłaty na rzecz PCK” – dodał poseł PO.

Zalewska: Nie mam za co przepraszać

Zalewska nie pozostawiła tego ruchu bez odpowiedzi. „#BojówkarzeTuska w natarciu. Jak rozumiem, sądy będą bronić Was w kampanii «jak niepodległości»? Nie zastraszycie nas! Nie mam za co Pana przepraszać. Kłamstwa, manipulacja, agresja – program opozycji bez zmian” – zareagowała europosłanka na Twitterze.

