Bliski współpracownik Andrzeja Dudy: Rosja chce zabić prezydenta Zełenskiego

Już w przyszłym tygodniu, w dniach 21-22 lutego, Joe Biden będzie przebywał z wizytą w Polsce. Prezydent Stanów Zjednoczonych odwiedzi Warszawę w szczególnym czasie, bo na chwilę przed pierwszą rocznicą wybuchu pełnowymiarowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Polityk wygłosi przemówienie na terenie Ogrodów Królewskich przed Arkadami Kubickiego.

Od momentu, gdy podróż prezydenta USA do Polski została oficjalnie potwierdzona, pojawiają się spekulacje, czy ten moment zostanie wykorzystany, aby doprowadzić do spotkania Joe Bidena z Wołodymyrem Zełenskim. Czy jest szansa na to, że prezydent Ukrainy pojawi się w najbliższych dniach w Polsce? – Co do prezydenta Zełenskiego, użyję takiej formuły, którą sobie wymyśliłem: Polska zawsze czeka na prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i liczy, że tym razem to nie będzie Rzeszów – powiedział na antenie Polsat News Łukasz Jasina, rzecznik polskiego MSZ.

Joe Biden z wizytą w Polsce. Spotka się z Zełenskim?

O komentarz do tych słów został poproszony Paweł Szrot. – Nie mam żadnych takich informacji (o przyjeździe Wołodymyra Zełenskiego w najbliższych dniach do Polski – red.) – powiedział krótko szef gabinetu prezydenta RP. – Natomiast chciałbym podkreślić, że dobrym zwyczajem, jeśli chodzi zarówno o wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Ukrainie, jak i wizyty prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce, (…) jest to, że informujemy o nich praktycznie w ostatniej chwili – podkreślił.

Na prośbę dziennikarza o sprecyzowanie tych słów, Paweł Szrot odpowiedział w bardzo konkretny sposób. – To jest pytanie oczywiste. Rosja chce zabić prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Chodzi o życie ludzkie i bezpieczeństwo nie tylko pana prezydenta, więc tutaj będziemy zawsze przestrzegać fundamentalnych zasad bezpieczeństwa – podkreślił szef gabinetu prezydenta RP.

