Kaczyński odpowiedział Trzaskowskiemu. „Proponuje radykalne ograniczenie wolności człowieka”

Rafał Trzaskowski wystosował pod koniec lutego list otwarty do Jarosława Kaczyńskiego. Prezydent Warszawy w odpowiedzi na wywiad prezesa PiS zaznaczył m.in., że „próba wmówienia Polakom, że jego wygrana w wyborach może skutkować wprowadzeniem kartek na mięso, jest absurdalna”. Według polityka PO „całą aferę wokół raportu C40 Cities można by wyśmiać, gdyby nie to, że w jej tle toczy się realny i fundamentalny spór o wolność”.

„Pańska, powtarzana ciągle teza, jakoby Prawo i Sprawiedliwość była formacją broniącą polskiej wolności to największe kłamstwo polskiej polityki po 1989 roku, a przedstawianie pana jako człowieka wolności, człowieka dającego Polakom prawo wolnego wyboru to największa manipulacja w dziejach” – zaznaczył Trzaskowski. Dodał, że „Kaczyński nienawidzi wolności i chce ograniczać prawa Polaków”, a w Prawie i Sprawiedliwości „nikt nie myśli samodzielnie”.

Rafał Trzaskowski wystosował list do Jarosława Kaczyńskiego. Jest odpowiedź prezesa PiS

Do zarzutów włodarza stolicy lider Zjednoczonej Prawicy odniósł się na antenie Polskiego Radia 24. – Lewica bardzo często w dziejach uważała, że realizacje jej programu i agendy społecznej to jest wolność, ale w istocie chodzi o niewolę – zaczął Kaczyński. Według prezesa PiS „Trzaskowski najwyraźniej tkwi w tej tradycji, bo to, co proponuje, to jest właśnie radykalne ograniczenie wolności człowieka”.

– Natomiast twierdzenie że nienawidzę wolności, to tylko wyraz nienawiści Trzaskowskiego i już nie powiem o sobie, tylko powiem do wszystkich, którzy po prostu mają inne poglądy, nie są lewicowcami, są ludźmi poglądów konserwatywnych, a właśnie konserwatyzm, tak dobrze rozumiany, umiarkowany jest gwarancją rzeczywistych wolności człowieka – podkreślił lider Zjednoczonej Prawicy.

Kaczyński zareagował na słowa Trzaskowskiego. „Oni ciągle kłamią. To jest ta cała tradycja”

Kaczyński kontynuował, że konieczne jest „odrzucenie radykalnych i niekiedy wręcz oszalałych eksperymentów społecznych, które są wprowadzane w życie zwykle w atmosferze takiego totalnego zakłamania”. – On też twierdzi, że ja ciągle kłamie. Oni ciągle kłamią, nieustannie kłamią w bardzo różnych sprawach. To jest ta cała tradycja – podsumował prezes PiS.

Kaczyński wystosował specjalny list. „Gdyby Zachód miał odpowiednią wiedzę…"

