Sprzeczne doniesienia ws. politycznej przyszłości Klaudii Jachiry

Klaudia Jachira jest posłanką od 2019 roku. Do Sejmu dostała się z list Koalicji Obywatelskiej, jednak formalnie nie należała do żadnej partii politycznej. Została wybrana w okręgu warszawskim. Łącznie zebrała 5 tys. głosów, co było ósmym wynikiem wśród kandydatów KO z tego okręgu.

Klaudia Jachira dołączy do Zielonych?

Polska Agencja Prasowa poinformowała, że parlamentarzystka ma dołączyć do partii Zielonych. W niedzielę 5 marca nad jej kandydaturą miała debatować rada krajowa formacji. Ostatecznie po długiej dyskusji miała zostać wydana pozytywna rekomendacja.

W swojej depeszy PAP podkreślał, że Klaudia Jachira od wielu miesięcy aktywnie współpracuje z Zielonymi. W listopadzie 2021 roku wraz z posłanką Zielonych Urszulą Zielińską chciała założyć biuro poselskie w Białowieży, gdzie obowiązywały restrykcje związane z kryzysem migracyjnym przy granicy polsko-białoruskiej. Pojawiała się także na licznych spotkaniach organizowanych przez Zielonych oraz razem z partią – wbrew większości klubu KO – głosowała przeciwko uchwale o reperacjach wojennych od Niemiec.

Z ustaleń PAP wynikało, że Klaudia Jachira mogłaby chcieć dołączyć do Zielonych, aby łatwiej uzyskać miejsce na listach wyborczych do Sejmu. – Chodzi o to, że nie będąc członkiem żadnej partii miałaby problem z kandydowaniem z list KO, a tak dostanie miejsce z naszej puli – miał powiedzieć agencji jeden z członków partii.

Klaudia Jachira o swojej politycznej przyszłości

Sama zainteresowana na razie nie komentuje medialnych doniesień. W rozmowie z Polsat News podkreśliła jedynie, że pojawiła się na posiedzeniu Rady Krajowej Zielonych, jednak żadne decyzje w sprawie jej politycznej przyszłości nie zostały jeszcze podjęte.

– Posłanka była gościem na naszej Radzie Krajowej, ale żadna decyzja o dołączeniu do Zielonych nie zapadła – dodała Urszula Zielińska, warszawska posłanka i współprzewodnicząca partii Zielonych.

