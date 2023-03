Książę Harry z niespodziewaną wizytą w Londynie. Wiadomo, po co przyleciał

W zeszłym roku książę Harry dołączył do grona znanych osobistości, w tym między innymi Eltona Johna, Elisabeth Hurley, Sadie Frost, Davida Furnisha i Doreen Lawrence, którzy wystąpili w ramach pozwu zbiorowego na drogę sądową przeciwko Associated Newspapers Limited, czyli wydawcy m.in. „Daily Mail”.

Gwiazdy na wojnie z brytyjskim wydawcą

Oskarżyli oni wydawcę o wykorzystywanie różnych środków o charakterze przestępczym w celu uzyskiwania informacji o znanych osobistościach na przestrzeni lat. Twierdzą, że padli „ofiarami odrażającej działalności przestępczej i rażących naruszeń prywatności”.

Grupa oskarżyła Associated Newspapers Limited o zatrudnianie prywatnych detektywów do dokonywania niezgodnych z prawem czynów, takich jak umieszczanie urządzeń podsłuchowych w domach i samochodach i nagrywanie prywatnych rozmów. Przekonują też, że wydawca płacił funkcjonariuszom policji w zamian za pozyskiwanie informacji poufnych, podszywał się i oszukiwał w celu uzyskania dokumentacji medycznej, a także włamał się na konta bankowe i uzyskał wgląd w transakcje finansowe za pomocą „nielegalnych środków i manipulacji”. Wydawca twierdzi, ze to „niedorzeczne oszczerstwa”.

Książę Harry przyleciał do Londynu

Proces rozpoczął się w poniedziałek. W londyńskim sądzie pojawił się między innymi książę Harry. Jak relacjonuje CNN, syn króla Karola III był widziany, jak siedział „w głębi sali sądowej i od czasu do czasu robił notatki w małym czarnym notatniku”. Associated Newspapers Limited nie przyznaje się do winy i domaga się odrzucenia pozwu bez procesu.

CNN wskazuje, że 38-latek pojawił się w Londynie pierwszy raz od czasu pogrzebu królowej Elżbiety II we wrześniu ubiegłego roku, w którym uczestniczył razem z żoną Meghan Markle. W międzyczasie na rynku ukazała się biografia księcia, a Netflix wypuścił serial dokumentalny z udziałem Sussexów.

