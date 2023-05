Bronisław Komorowski dla „Wprost”: Wymachiwanie sztandarem jedności zaczyna irytować wyborców opozycji

Agnieszka Szczepańska, „Wprost”: PSL i Polska 2050 wreszcie porozumiały się w sprawie wspólnego startu w wyborach parlamentarnych. To dobry znak?

Bronisław Komorowski: Cieszę się, że do tego porozumienia doszło. To dobry przykład dla innych i dowód, że można nie tylko mówić o jedności, ale także ją realnie budować. Ponadto mam nadzieję, że zostanie w ten sposób uratowane centrum polskiej polityki do dzisiaj niszczone przez proces polaryzacji.

Polsce potrzebna jest siła polityczna przeciwstawiająca się pogłębianiu polaryzacji, dążąca do podtrzymania wspólnoty, a nie jej dalszego niszczenia. Potrzebne jest centrum ze swoim umiarem i zdolnością do współdziałania.

Jagna Marczułajtis, posłanka Platformy, stwierdziła w rozmowie z „Wprost”, że Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi i Szymonowi Hołowni wydaje się, że „są Bóg wie kim” i zachowują się jak w piaskownicy, odrzucając pomysł wspólnej listy opozycyjnej.

Nie chcę komentować wzajemnych uszczypliwości posłów opozycji. Dzisiaj wyborcy opozycji demokratycznej oczekują sygnałów o zdolności do przekraczania partyjnych interesów i partyjnych emocji. Mam nadzieję, że porozumienie PSL i Polski 2050 zachowa otwartość i na inne środowiska, także na PO.