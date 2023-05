Wyciekł prywatny kalendarz Epsteina. Na liście m.in. szef CIA i Chomsky

W lipcu 2019 r. prokuratura zarzuciła Epsteinowi, że sprowadzał do swoich posiadłości na Manhattanie i Florydzie dziesiątki nieletnich i płacił im za seks. Jednocześnie miał też werbować nastolatki i oferować je innym milionerom, którzy także wykorzystywali je seksualnie. Proces miał rozpocząć się w 2020 r., ale w sierpniu 2019 r. miliarder został znaleziony martwy w celi.

Ponad dziesięć lat wcześniej Epsteinowi postawiono podobne zarzuty, ale wówczas uniknął więzienia, zawierając ugodę. Przyznał się wtedy do części zarzutów, m.in. do podżegania do prostytucji i został wpisany do rejestru przestępców seksualnych.

Od dawna było wiadomo o licznych powiązaniach Epsteina z przedstawicielami wyższych sfer. Wśród jego znajomych był między innymi książę Andrzej, brat obecnego króla Wielkiej Brytanii Karola III. Media pisały także o świetnych relacjach Epsteina z Billem Clintonem i Donaldem Trumpem.

Ujawniono kalendarz Epsteina

Teraz „The Wall Street Journal” dotarł do tysięcy e-maili i prywatnych kalendarzy Epsteina z lat 2013-2017, czyli już po tym, gdy przyznał się do nakłaniania i pozyskiwania nieletnich kobiet do prostytucji.

Zawierają one szczegóły dotyczące licznych spotkań, które planował, w tym nazwiska, ale cel większości z nich nie został opisany. Wiele z nich miało się odbywać w kamienicy Epsteina na Upper East Side w Nowym Jorku, czyli w jednym z miejsc, w których miało dochodzić do wykorzystywania seksualnego kobiet. Dziennik zaznaczył jednak, że nie był w stanie zweryfikować, czy wszystkie spotkania faktycznie się odbyły.

Wśród nazwisk, które pojawiają się w kalendarzu jest między innymi obecny dyrektor CIA William Burns, językoznawca i filozof Noam Chomsky, prezydent Bard College Leon Botstein, a także czołowa prawniczka w Goldman Sachs i była doradczyni Baracka Obamy Kathryn Ruemmler.

Padają znane nazwiska

Dyrektor CIA miał spotkać się z Epsteinem trzykrotnie w 2014 r. Rzeczniczka CIA Tammy Kupperman Thorp zaprzeczyła, by 67-letni Burns miał jakąkolwiek wiedzę na temat życia osobistego Epsteina w czasie, gdy się poznali. – Dyrektor nic o nim nie wiedział, poza tym, że został przedstawiony jako ekspert w sektorze usług finansowych i oferował ogólne porady dotyczące przejścia do sektora prywatnego – powiedziała w rozmowie z „WSJ”.

Chomsky spotykał się z Epsteinem przy wielu okazjach w latach 2015-2016. W rozmowie z „WSJ” przyznał, że spotkali się, aby rozmawiać o polityce i środowisku naukowym. Z kolei Bostein tłumaczył, że spotykał się z Epsteinem, próbując zdobyć fundusze dla szkoły.

Według „WSJ” Ruemmler miała spotykać się z Epsteinem „dziesiątki” razy, w tym w Paryżu i na jego prywatnej wyspie na Karaibach, ale prawniczka utrzymuje, że łączyły ich wyłącznie relacje zawodowe i zaprzecza, że podróżowała z miliarderem.

