„Skandaliczna, wręcz rasistowska propozycja”. Ziobryści złożą projekt uchwały

W sobotę przed południem w Płocku odbyło się posiedzenie zarządu krajowego Suwerennej Polski. – Rozmawialiśmy na tematy związane z ostatnią decyzją Unii Europejskiej w zakresie przymusowej relokacji i kar – poinformował rzecznik partii Jacek Ozdoba.

Suwerenna Polska zapowiada uchwałę

– Z tego tytułu postanowiliśmy podjąć decyzję, że w poniedziałek do laski marszałkowskiej projekt uchwały wzywającej wszystkie siły polityczne, i oczywiście wszystkie siły europejskie i polityczne organy Unii Europejskiej, do wycofania się z przymusowej relokacji uchodźców – poinformował Ozdoba, dodając że propozycja Brukseli jest „absolutnie skandaliczna, wręcz rasistowska”.

Argumentację Suwerennej Polski w tej sprawie przedstawił minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. – Nie ma zgody Suwerennej Polski na przymusową relokację uchodźców. Nie ma też zgody na to, żeby Polacy musieli płacić gigantyczne pieniądze za błędy polityki migracyjnej bogatych państw Unii Europejskiej – oświadczył lider partii.

Ziobro: To będzie okazja, by wyrazić sprzeciw wobec pomysłów eurokratów

Ziobro stwierdził, że jest „symboliczne”, że przewodząca w ostatnim czasie w UE Szwecja zaproponowała rozwiązania prawne, które mają „ubogacić pozostałe kraje UE” o migrantów, którzy byli „zapraszani w ostatnich latach przez bogate państwa UE”, a dziś one nie potrafią radzić sobie z tym problemem.

– Suwerenna Polska wychodzi z inicjatywą podjęcia przez Sejm uchwały, która będzie okazja do tego, by w sposób stanowczy wyrazić sprzeciw, ufam, wszystkich sił politycznych, wobec tego rodzaju pomysłów eurokratów – powiedział Ziobro.

Co zawiera tzw. pakiet migracyjny?

W czwartek w Luksemburgu ministrowie spraw wewnętrznych państw członkowskich przyjęli stanowisko negocjacyjne w sprawie reformy regulacji migracyjnych w UE. Tzw. pakietowi migracyjnemu sprzeciwiły się Polska i Węgry.

Pakiet przewiduje wprowadzenie systemu „obowiązkowej solidarności”. Zgodnie z nim „żadne państwo członkowskie nie będzie nigdy zobowiązane do przeprowadzania relokacji”, ale „ustalona zostanie minimalna roczna liczba relokacji z państw członkowskich, z których większość osób wjeżdża do UE, do państw członkowskich mniej narażonych na tego rodzaju przyjazdy”. Liczbę tę ustalono na 30 tys. „Natomiast minimalna roczna liczba wkładów finansowych zostanie ustalona na 20 tys. euro na relokację” – postanowiono.

