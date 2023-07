Sylwia Spurek „czarno widzi przyszłość polskiej lewicy”. Poszło o kiełbasę

Szef klubu parlamentarnego Nowej Lewicy Krzysztof Gawkowski powiedział w rozmowie z portalem fakt.pl, że jego ugrupowanie będzie próbować przekonywać Polaków do swojego programu w luźniejszej formule spotkań przy grillu. Polityk zapewnił, że oprócz kiełbasek czy kaszanki pojawią się także propozycje dla wegan i będą warzywa. – Zapraszamy wszystkich, nikogo nie wykluczamy, ale każdy swoje danie trafi – podkreślił Gawkowski.

Sylwia Spurek przeciwko kiełbasie na grillu. „Czarno widzę przyszłość polskiej lewicy”

Pomysł spożywania mięsa nie spodobał się Sylwii Spurek. – Bardzo dobrze życzę polskiej lewicy, ale jeżeli polska lewica uważa, że w XXI w. może wygrywać wybory z kiełbasą i mięsem w ręce, to czarno widzę jej przyszłość. Jeśli lewica chce wygrywać, przekonywać do siebie wyborców i wyborczynie, to w każdym aspekcie musi być progresywna – zaznaczyła europosłanka.

– Chcąc poprawić swoje sondaże, niech organizują wegańskie grille, niech mają odwagę zaproponować najbardziej progresywny program w kwestii praw zwierząt. Weganie i weganki w Polsce to już kilka procent społeczeństwa. Jeżeli lewica chce walczyć o głosy wegan i weganek, to chętnie jej w tym pomogę. Ale niech odłoży kiełbasę wyborczą, chyba że to będzie wegańska kiełbasa – podsumowała Spurek.

Konfederacja komentuje spór o kiełbasę na grillu. „Klasyczne piwo jest wegetariańskie”

Do dyskusji włączyła się Konfederacja. „Klasyczne piwo jest wegetariańskie, a nawet wegańskie. Jeśli jest stworzone z czterech podstawowych składników, jakimi są: woda, słód, chmiel i drożdże, to może być spożywane przez wegetarian, a niefiltrowane dodatkowo dostarczać potrzebne witaminy” – podsumowano na profilu ugrupowania w mediach społecznościowych.

