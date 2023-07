Ukraina na drodze do NATO. Stoltenberg zapowiedział kolejny krok

– Podczas szczytu NATO wzmocnimy Ukrainę jeszcze bardziej, kreśląc wizje jej przyszłości. Spodziewam się, że przywódcy państw Sojuszu uzgodnią pakiet trzech elementów, by zbliżyć Ukrainę do NATO – zapowiedział w piątek sekretarz generalny Jens Stoltenberg na konferencji poprzedzającej zbliżający się szczyt w Wilnie.

Powstanie Rada NATO-Ukraina

Szef NATO poinformował, że po uzgodniony zostanie „wieloletni program wsparcia mający zapewnić interoperacyjność Ukrainy i NATO” i ustanowiona zostanie Rada NATO-Ukraina ukraińsko-natowską. – Jestem przekonany, że odnajdziemy wspólną drogę, by wyjaśnić kwestię członkostwa Ukrainy w NATO, ale nie podam szczegółów, zostaną one przedstawione na szczycie – powiedział Stoltenberg. Przekazał też, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski weźmie udział w spotkaniu inauguracyjnym nowej rady.

Stoltenberg zapowiedział też na konferencji prasowej, że w planach jest zwiększenie wydatków na obronność Sojuszu o 8,3 proc.

Kijów chce wstąpić do Sojuszu Północnoatlantyckiego

30 września ubiegłego roku prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, premier Denys Szmyhal i przewodniczący Rady Najwyższej Rusłan Stefanczuk podpisali wspólny apel do NATO, w którym wezwali do podjęcia decyzji o wstąpieniu Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego.

W dokumencie stwierdzono, że „Ukraina była i pozostaje wiarygodnym i przewidywalnym partnerem NATO” oraz „w pełni podziela wartości euroatlantyckie i jest oddana fundamentalnym zasadom integracji euroatlantyckiej i głębokim reformom demokratycznym”. Podkreślono też, że „Ukraina zapewnia pokój i bezpieczeństwo sojusznikom na wschodniej flance Sojuszu na polu walki”.

Szczyt NATO w Wilnie

Szczyt NATO w Wilnie odbędzie się w dniach 11-12 lipca. Będzie to już czwarte spotkanie przywódców państw Sojuszu od czasu inwazji Rosji na Ukrainę. Pierwszy szczyt odbył się wirtualnie 25 lutego 2022 r., zaledwie dzień po ataku. W kolejnych miesiącach sojusznicy rozmawiali w w Brukseli i Madrycie.

W czasie zbliżającego się szczytu w Wilnie – jak wskazuje Reuters – poruszony zostanie szeroki zakres tematów: od podziałów wokół kandydatury Ukrainy do członkostwa i akcesji Szwecji po zwiększanie zapasów amunicji i przegląd pierwszych od dziesięcioleci planów obronnych.

Do Wilna przybędzie 48 delegacji zagranicznych, czyli 2400 osób, w tym 40 szefów państw i około 150 innych polityków wysokiej rangi. Wśród nich będzie między innymi prezydent USA Joe Biden.

