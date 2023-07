Kto zostanie nowym szefem NATO? Biden forsuje swoją kandydatkę

Z informacji „The Telegraph” wynika, że Biały Dom odrzucił kandydaturę ministra obrony Wielkiej Brytanii Bena Wallace'a na stanowisko szefa NATO i widziałby na tym stanowisku byłą minister obrony Niemiec, a obecnie szefową Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen.

Kadencja Stoltenbera przedłużona, NATO szuka jego następcy

We wtorek członkowie NATO zgodzili się na przedłużenie do 1 lipca 2024 roku kadencji obecnego sekretarza generalnego Jensa Stoltenberga. 64-letni były premier Norwegii stoi na czele transatlantyckiego sojuszu od 2014 roku, a jego kadencja była już trzykrotnie przedłużana.

Według „The Telegraph” przywódcy państw NATO mieli nadzieję osiągnąć porozumienie w sprawie następcy Stoltenberga na szczycie Sojuszu w Wilnie w przyszłym tygodniu, ale nie udało im się uzgodnić kandydata.

Biden forsuje kandydaturę von der Leyen

Źródło w NATO przekazało brytyjskiemu dziennikowi, że prezydent USA Joe Biden próbował przekonać Ursulę von der Leyen do zastąpienia Stoltenberga w obawie, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie pojawi się odpowiedni kandydat. – Będziemy mieć problem za rok, gdy okaże się, że sytuacja nie jest lepsza niż w tym roku – stwierdził informator.

Zdaniem innego źródła gazety Biden i von der Leyen zbudowali w ostatnich latach „silną więź” w związku z umacnianiem transatlantyckich więzi w obliczu wojny w Ukrainie, polityki prowadzonej przez Chiny czy walki ze zmianami klimatycznymi. Według „The Telegraph” szefowa KE ma teraz „polegać na danych wywiadowczych z Waszyngtonu”, po tym jak europejskie agencje wywiadowcze błędnie oceniły zagrożenie związane z rosyjską inwazją na Ukrainę.

Według gazety biegle mówiąca po francusku von der Leyen prawdopodobnie zapewniłaby sobie też poparcie prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który był przeciwny kandydaturze Wallace'a. Z kolei kanclerz Niemiec Olaf Scholz chciałby, aby von der Leyen pozostała na stanowisku szefowej KE.

Co na to szefowa Komisji Europejskiej?

Sama von der Leyen mówiła, że znalezienie się na liście potencjalnych następców Stoltenberga to zaszczyt, ale jej rzecznik wskazywał, że ani teraz ani w przyszłości nie obejmie ona stanowiska w NATO. Z kolei w prywatnych rozmowach von der Leyen miała powiedzieć Bidenowi, że nie będzie mogła przyjąć żadnej posady w NATO co najmniej do przyszłego roku.

„The Telegraph” wskazuje, że stratedzy z Białego Domu widzą jednak na to szansę po przyszłorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego.

