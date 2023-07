Politycy PiS uderzają w „aferzystów PO”. Wytknęli zarobki Jońskiemu

Politycy PIS, m.in. poseł Daniel Milewski, poseł Jan Kanthak i minister Włodzimierz Tomaszewski wystąpili w poniedziałek na konferencji przed wejściem do Aquaparku Fala w Łodzi.

– Spotykamy się tutaj, bo chcemy pokazać, iż ci, którzy najwięcej krzyczą i wytykają nam błędy – sami mają najwięcej „za uszami” – powiedział Daniel Milewski. Jan Kanthak dodał, że politycy PO „liczą na słabą pamięć Polaków, ale to właśnie oni rządzą w dużych miastach w Polsce”.

Politycy PiS: Niech PO szuka afer u siebie



– Poseł Dariusz Joński, zarządzając basenem w Łodzi zarabiał 20 tys. zł miesięcznie, a teraz atakuje zarobki obecnych prezesów Spółek Skarbu Państwa, których odpowiedzialność jest nieporównywalnie większa. Natomiast Poseł Arkadiusz Myrcha według przekazów medialnych był wspólnikiem w jednej z kancelarii prawnych, która obsługiwała firmę udzielającą lichwiarskich pożyczek – punktował Kanthak.

Stwierdził też, że mafia śmieciowa w rzeczywistości „była w Warszawie. – To politycy związani z Platformą Obywatelską zostali oskarżeni o korupcję, oni mają postawione zarzuty. Jeśli Platforma Obywatelska chce szukać aferzystów to niech robi to we własnym gronie, bo właśnie tam należy ich szukać – ocenił.

Minister Włodzimierz Tomaszewski zaatakował też władze Łodzi. Powiedział, że zrezygnowały one „z 1,5 mld zł, które mogły zostać przeznaczone na realizację wielu inwestycji, które służyłyby rozwojowi miasta”.- Ale zamiast inwestycji to w tym samym czasie były tutaj budowane trzy stadiony o podobnych warunkach technicznych. Jeden stadion kosztował 47 mln zł, drugi 112 mln zł, a trzeci 250 mln zł – dodał.

Także w poniedziałek politycy PO zorganizowali konferencję o „tajnych mieszkaniach PiS”. Podczas niej ujawnili, że w budynku należącym do Transportowego Dozoru Technicznego w centrum Warszawy znajdują się, jak je nazwali, „tajne mieszkania PiS”.

