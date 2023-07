Spięcie Tuska z Morawieckim. „Pisowski smród” kontra „kuglarz z PO”

Potężny pożar wybuchł w sobotę 22 lipca w Zielonej Górze. Paliły się niebezpieczne substancje w jednej z hal magazynowych. Z najnowszych informacji lokalnych służb wynika, że ogień został opanowany. Wojewoda lubuski zapewnił, że nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców.

Pożar w Zielonej Górze. Tusk o „pisowskim smrodzie”

Do wydarzeń z Zielonej Góry odniósł się Donald Tusk. „Smród płonących odpadów w Zielonej Górze. Smród setek bezkarnych nielegalnych składowisk. Smród pisowskiej korupcji w całej Polsce” – stwierdził szef Platformy Obywatelskiej. W dalszej części wpisu zamieszczonego w mediach społecznościowych polityk wytknął PiS-owi, że w czasie tak trudnej sytuacji w kraju Jarosław Kaczyński i Jacek Sasin bawią się na partyjnym pikniku.

twitter

Morawiecki odpowiada Tuskowi

Na te słowa zareagował Mateusz Morawiecki. Premier nie pozostał dłużny Donaldowi Tuskowi. „Obrzydliwe. Kuglarz z PO – Partii Oszustów – nawet pożar chce wykorzystać do swego czarnego PR. Wykorzystają każde nieszczęście, żeby skłócić Polaków. Smród kłamstwa powrócił do Polski razem z Tuskiem” – ocenił szef polskiego rządu. Polityk zapewnił, że „od soboty państwo walczy z pożarem i jego skutkami”. Podziękował także służbom za „wspaniałą pracę a Polakom za zachowanie spokoju”.

twitter

Morawiecki kontra Tusk. W tle „Shrek”

To kolejne w ten weekend słowne starcie Mateusza Morawieckiego i Donalda Tuska.Podczas pikniku zorganizowanego przez Prawo i Sprawiedliwość w Krotoszynie, Mateusz Morawiecki opisując działania Donalda Tuska, posłużył się filmowym porównaniem.

– Był taki słynny film o Shreku. Tam był taki władca, który miał filozofię, że niech się inni poświęcają. On mówił, że toczyć się będzie wielka bitwa i wielu z was zginie, ale on jest gotów na takie poświęcenie. To trochę tak, jak z Donaldem Tuskiem, jak z Lordem Farquaadem. On wie, że ludzie będą klepać biedę, ale on jest gotów na takie poświęcenie. To właśnie jest filozofia liberałów, sam czmychnął do Brukseli – komentował polityk PiS.

Donald Tusk postanowił odpowiedzieć na filmowe porównanie premiera. „Gdybyś, Mateuszu, oglądał »Shreka«, wiedziałbyś, że lord Farquaad był mikrego wzrostu ponurym władcą z kompleksami wobec kobiet, a nie liderem opozycji” – stwierdził szef Platformy Obywatelskiej. „Ryzykant z ciebie” – kpił były szef Rady Europejskiej.

Czytaj też:

Awantura na konferencji ws. pożaru w Zielonej Górze. „Pudrowanie rzeczywistości”Czytaj też:

Pożar w Zielonej Górze. Wstrząsająca relacja posłanki Lewicy. „Wymiotowałam jak kot”