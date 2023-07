Joe Biden ma jeszcze jedną wnuczkę. Przyznał to po raz pierwszy publicznie

Czteroletnia Navy Joan Roberts jest córką syna Joe Bidena – Huntera i Lunden Roberts. Pochodząca z Arkansas kobieta w maju 2019 roku złożyła pozew o alimenty przeciwko synowi prezydenta USA. Jego ojcostwo zostało potwierdzone testami DNA.

Joe Biden przyznał, że ma jeszcze jedną wnuczkę

Temat pojawił się ostatnio w amerykańskich mediach za sprawą republikanów, którzy wytykali Bidenowi, że mówi tylko o sześciu wnukach, pomijając Navy.

„Nasz syn Hunter i matka Navy, Lunden, pracują razem nad relacjami, które będą najlepsze dla ich córki i chcą w jak największym stopniu zapewnić jej prawo do prywatności” – napisał Joe Biden w oświadczeniu dla magazynu „People”. „To nie jest kwestia polityczna, to sprawa rodzinna. Jill (żona prezydenta USA – red.) i ja chcemy tylko tego, co najlepsze dla wszystkich naszych wnuków, w tym Navy” – podkreślił amerykański przywódca.

„Bidenowie stoją po stronie Huntera”

Źródła poinformowane w sytuacji powiedziały magazynowi „Poeple”, że spór między Hunterem Bidenem a Lunden Roberts został rozwiązany niedawno. „Jeszcze kilka tygodni temu toczyło się dość kontrowersyjne postępowanie sądowe” – przekazali informatorzy. „Jako dziadkowie, Bidenowie stoją po stronie Huntera” – dodali.

„Tysiące rodzin przeżywają podobne sytuacje. Tyle, że mają zapewnioną prywatność – a tutaj cała sprawa jest wyciągana na światło dzienne” – powiedział rozmówca "People". „W środku tego zamieszania jest 4-latka. Wszyscy chcą jej dobra, w tym jej dziadkowie” – dodał.



„Oni szaleją za mną, a ja za nimi”

Oprócz czteroletniej Navy, Hunter Biden ma jeszcze czworo dzieci: 29-letnią Naomi, 22-letnią Finnegan i 21-letnią Maisy z byłą żoną Kathleen Buhle, oraz trzyletniego syna Beau Jr. ze swoją obecną żoną Melissą Cohen.

Z kolei 18-letnia Natalie i 17-letni Robert „Hunter” to dzieci najstarszego, nieżyjącego już syna prezydenta, Beau Bidena.

„People” podkreśla, że prezydent Joe Biden ma bliskie relacje z wnukami, a w listopadzie ubiegłego roku Naomi wzięła ślub, który zorganizowano w Białym Domu. – Oni szaleją za mną, a ja za nimi – mówił Joe Biden o swoich wnukach w jednym z odcinków podcastu „SmartLess” w 2022 roku. – Każdego dnia kontaktuję się z każdym z moich wnuków – zapewniał.

